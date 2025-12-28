La familia es sagrada, una palabra cuya etimología, proveniente del latín sacra, nos habla de algo separado para un fin divino, dedicado a Dios, fuente de amor. La iglesia que es muy sabia dedica este último domingo del año a José, María y Jesús, la sagrada familia, no hay mejor forma de cerrar un año que con tus seres queridos. Durante los últimos domingos he venido reflexionando sobre la metodología de María y José para su vida y he llegado a la conclusión de que hay verbos que les son muy útiles en su ser: escuchar, acoger, aceptar y agradecer. En ellos radica una de las claves de una buena convivencia en el hogar.

Una señora con una economía importante me dijo hace poco una frase que en estos días entiendo mejor: “Julio, el dinero es barato”. Ella se refería a que las cosas más valiosas en la vida no lo podemos comprar con una tarjeta llena de cuartos. La salud, el amor, la familia, la fe, son invaluables. Ya lo dijo uno de los filósofos con mayor universalidad en el siglo XXI, Benito, al que varios conocemos por Bad Bunny, es importante poder “tirar más fotos”. Se refería a la capacidad de crear momentos significativos en nuestras vidas como fundamental para nuestra especie humana. No porque lo diga Bad o yo en el texto, pero si usted tiene gente querida cerca es momento de ser cariñoso con ellos, en la vida eso es lo que nos queda. Ya lo dijo San Juan de la Cruz, “En el atardecer de la vida, seremos examinados en el amor”.

La felicidad es difícil de definir, pero yo sé cuando la tengo cerca pues se me mezclan dentro dos sentimientos, una alegría desbordante y una nostalgia real. Pienso que ese júbilo es un soplo del espíritu de Dios que se hace presente en mí en tiempos como este y la nostalgia es la humanidad que me recuerda que debo atesorarlos pues suelen pasar de forma fugaz. Sé que la estoy pasando bien cuando el momento se va rápido. Recuerdo que de niño al despedirnos de los primos o en la Iglesia cuando festejamos el fin de año solía pensar: “ya se acabó”.

No me quejo, tengo gente buena que me quiere y que quiero. Amigos que me escriben por estos días y un amor que me acompaña. La familia, con sus achaques algunos como mi abuela, pero está bien que es lo genial. La emigración que ha tocado tan fuerte la puerta de los cubanos me hace tener afectos en: Cuba, África, Estados Unidos, España, América Latina. Solo deseo que este pequeño texto les llegue como aquellos barquitos de papel que solía poner en el agua de mar para decirles lo agradecido a Dios que estoy por la familia que me ha tocado y que sus fotos jubilosas son el regalo más sagrado que la vida me ha podido dejar en estos días. Como dice la letra de una música urbana que se escucha mucho por estos días: “familia, les quiero y punto”.