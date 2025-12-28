GRANDES CLASICOS PARA FIN DE AÑO

Ya estamos casi en 2026, fecha propicia de reuniones familiares para despedir un año y de compartir alegría. Es por ello, que hemos querido recomendarles algunas películas y puedan disfrutarlo con la mejor compañía de todos: la familia

Estas son:

1)Qué bello es vivir! (cuyo título original es It's a Wonderful Life) es una película estadounidense de 1946 dirigida y producida por Frank Capra, basada en el cuento de The Greatest Gift (El mayor regalo), escrito por Philip Van Doren Stern en 1939 y publicado de forma privada en 1945. El filme es un clásico del cine estadounidense, y su emisión en televisión se ha convertido en toda una tradición navideña.

Está protagonizada por James Stewart en el papel de George Bailey, un hombre que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad, su generosidad y su altruismo, y cuyo propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de su ángel de la guarda, Clarence Odbody (Henry Travers). Clarence muestra a George cuántas vidas ha afectado con su ayuda, y cómo sería la vida en su pueblo si él nunca hubiera existido.

A pesar de haber sido originalmente un fracaso de taquilla debido a su alto coste de producción y a la dura competencias con otras películas en el momento de su estreno, la película ha acabado convirtiéndose en un clásico. En criterios de recaudación, el punto de equilibrio de la película fue de 6,3 millones de dólares, aproximadamente el doble del coste de producción, una cifra que no llegó a alcanzar en su estreno.

¡Qué bello es vivir! está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, elogiada particularmente por su guion. Fue nominada a cinco premios Óscar, incluyendo Mejor película, y ha sido reconocido por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia, en el puesto 11, y en el primer puesto de las películas más inspiradoras. Capra la consideraba su favorita de entre sus películas, reconociendo que la proyectaba para su familia cada Navidad.

2) Holiday Inn es una película de 1942 con un elenco estelar de grandes actores como fueron en su momento Bing Crosby y Fred Astaire. Este filme es un musical que recorre un universo musical sobre la magia del genio Irving Berlin y el drama se desarrolla en una posada donde se reúnen un grupo de amigos para festejar estos días de asueto. Una puesta en escena exquisita donde abunda la alegría y las canciones donde no podría faltar el clásico navideño “White Christmas” interpretado por el mismo Bing Crosby. Es una película para disfrutarla en familia.

3) Tú y Yo (An Affair to Remember) es una película estadounidense de 1957 dirigida por Leo McCarey, con Cary Grant y Deborah Kerr. La trama es la siguiente: Un elegante pintor y una cantante de un club se conocen a bordo de un transatlántico desde Europa a Nueva York, y nace una historia de amor. Aunque hay un problema... ambos están comprometidos. Al momento de atracar el buque, deciden unir sus vidas, se dan cita en el Empire State Building dentro de seis meses. Llegada la fecha, él la espera hasta la medianoche, pero ella no llega producto de un inesperado accidente.

Este filme fue nominado a 4 Premios Oscars y ha tenido varias versiones. La primera en 1939 dirigida por el mismo Leo McCarey, y además, tomaron la parte final de esta película para recrearla en el filme “Sleepless in Seatlle” con Tom Hanks y Meg Ryan del año 1993.

Muy buena película para disfrutarla en compañía.

4) “El Apartamento” es una película de 1960 producida y dirigida por Billy Wilder, y con actuación de Jack Lemmon, Shirley MacLaine y Fred MacMurray. La trama consiste en un solitario oficinista de una aseguradora con sede en un rascacielos de Nueva York. Con la idea de ascender en la compañía, Bud permite que cuatro de sus jefes usen por turnos su apartamento para sus citas extramaritales, tan ruidosas que sus vecinos asumen que es Bud quien trae a casa mujeres diferentes todas las noches.

“El apartamento” ha llegado a ser considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos y la misma fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

5) “Somewhere the time” es una película de 1980 con gran reparto y con una de las bandas sonoras más espectaculares compuesta por el músico John Barry, pero además, existen partituras sobre las obras de Paganini y de Rachmaninof.

Es un drama – romance cargado de fantasía y es una adaptación del libro “Bid time return” (Pídele al tiempo que vuelva) escrito por Richard Matheson donde concurren en ambos tiempos tanto el presente como el pasado. Elegancia, vestuario y banda sonora ha hecho de este filme un clásico para los amantes del género del romance.

Buena película donde actúan estrellas tales como: Christopher Reeves, Jane Seymour, Christopher Plummer y Teresa Wright para deleitarse para la espera del nuevo año.

En fin, espero que puedan verlas y disfrutarlas, además, les deseo a todos ustedes, un feliz y próspero año nuevo 2026 cargado en salud y bienestar.