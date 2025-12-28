Feliz fin de año y próspero año nuevo

Las bondades de esta vida son muchas. Muchas también son las amarguras. Ahora bien, todo forma parte de este mundo en que vivimos, todo forma parte de nuestra vida. Este mundo al que hemos ido formando con nuestra vida, al que hemos dado forma como si fuese parte de nuestro ser, con toda la fuerza de ese impulso vital que nos hace crear desde lo más nimio, hasta lo más magnánimo. Que nos hace superar enormes obstáculos y fronteras, que nos lleva siempre a crear, a inventar lo inexistente, que nos hace luchar a brazo partido contra obstáculos reales o imaginarios. Ese impulso vital que en muchas ocasiones simplemente nos lleva a trabajar en lo que sea para finalmente salir adelante.

Todo ello nos hace crecer con la certeza de las experiencias vividas en el mundo real y -por sólo poner un ejemplo de nuestra capacidad creativa y de crecimiento- también nos hace evolucionar mucho el mundo virtual. Con todo eso y el paso del tiempo vamos poco a poco instrumentando esta secuencia de instantes que suman segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, siglos, milenios, etc…tanto tiempo que de sólo pensarlo nos crece una barba blanca que nos llega hasta los tobillos.

En otra época jamás hubiera dicho esto, pero una de las grandes bondades de esta vida, es el paso del tiempo y la manera en que lo asumimos. Pero ya estuvo bueno de filosofía barata, todo lo anterior lo digo porque el año finaliza y digan lo que digan, uno se pone viejo, pero a la vez inicia otro año más y la vida sigue creciendo. Como decía Bob Marley, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Siendo más directo, muchas felicidades a todo el mundo y como decía mi papá, no se dejen llevar sólo por las fiestas, que la vida sigue su paso. Ahora digo yo, la formidable secuencia del tiempo nos lleva a todos en esta maravillosa vida. Feliz Navidad para todo el mundo y que el próximo año traiga muchas cosas buenas.