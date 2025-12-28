Hoy, domingo, faltan tres días para instalarse en las últimas 24 horas de este año, 2025. Así que lo mandatario, o consecuente con la fecha, es reflexionar sobre el final del año, sacar cuentas, poner metas, pensar en lo pasado reciente como lección, o quizás aturdirse lo suficiente para entender el tiempo como cierta conciencia relativa y no pensar en lo que viene más allá que un continuo que no depende de nosotros y nosotras.

Yo, de manera particular, pienso en ciclos.

***

En República Dominicana, como en la mayoría del mundo, y desde el sentido de organización globalizado, se termina un año y comienza otro. Luego de ciertos procesos históricos, políticos y económicos (que incluyó métodos de imposiciones varias), los humanos que administran los hilos que hacen posible lo que llamamos civilización decidieron asumir un calendario común, el gregoriano.

Se llama gregoriano porque fue una decisión establecida por el papa Gregrorio XIII, en 1582. El calendario vigente hasta ese momento fue el Juliano, instaurado en el año 46 por el dictador romano Julio César o Cayo Julio César (ese que fue asesinado a puñaladas en el Senado). El motivo de la creación del nuevo calendario se debió a un desfase del Juliano de 11 minutos y 14 segundos con el año solar. Esto había provocado una diferencia acumulada con el equinoccio de primavera de diez días.

Y como lo que decía el papa en ese momento era mandato divino de aplicación obligatoria, esos diez días fueron borrados de golpe. Imagine la sensación de confusión temporal de millones de personas cuando se fueron a la cama un jueves 4 de octubre de 1582 y al día siguiente despertaron el viernes 15 de octubre de 1582.

Así que en nuestro imaginario temporal cargamos con un fantasma de diez días de menos o diez días de más, depende de cómo lo mire.

***

Pero el calendario gregoriano no es el único sistema de captura artificial del tiempo que se práctica hoy en día.

El calendario chino probablemente sea uno de los más publicitados y conocidos. Está basado en las fases de la luna y el ciclo solar, y cada año está representado por un animal del zodiaco chino: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. El próximo año nuevo chino comienza el 17 de febrero de 2026, que sería el año 4724 del calendario tradicional chino. Pasé un buen rato leyendo sobre cómo funciona este calendario, y el sentido de mezclar atributos dados a estos animales con los llamados cinco elementos… Pero no entendí lo suficiente para explicar otra cosa que no sea que cada ciclo es un final y un comienzo, en que esa combinación parece influir en cómo debes enfrentar los días venideros, tomando también en cuenta de en qué combinación te tocó nacer cuando naciste.

Está también el año nuevo persa (Nowruz, proviene del persa antiguo y su significado literal es "nuevo día"), que empieza entre el 20 y 21 de marzo de 2026, en el momento del equinoccio de primavera, marcando la metáfora dual del triunfo de la luz sobre la oscuridad. El año nuevo persa próximo será el inicio del 1405. Este fin y comienzo de ciclo lo celebran en muchos lugares: Irán (donde es calendario oficial), Afganistán, Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, los kurdos en Irak, Turquía y Siria, la comunidad Parsi en India y Pakistán, la población uigur y en algunas regiones en el Cáucaso y los Balcanes. Quienes lo celebran bailan alrededor de hogueras y decoran mesas con elementos simbólicos de esa festividad. Días antes de la fecha hacen algo que es común en las casas dominicanas: limpiar profundamente sus hogares.

En el caso de Tailandia, en abril de 2026 entrarán en el año 2569 de la Era Budista. Contrario a la tradición cristiana, que cuenta los años “después de Cristo”, en este país el calendario cuenta a partir de la muerte (o el paso al Nirvana) de Gautama Buda. Este paso de un ciclo a otro en su calendario se celebra con un festival. A diferencia de otros lugares, según leo, este año sí es tomado en cuenta como fecha oficial para documentos como billetes de bus y recibos.

Mientras que el calendario islamico es lunar. El próximo año nuevo en este caso empezará en junio de 2026 y será el 1448. Este calendario empezó su conteo en el año 622 d.C., cuando se apunta que el profeta Mahoma emigró de La Meca a Medina. Empieza oficialmente cuando anuncian la primera media luna creciente en el cielo.

Como último ejemplo pongo el calendario hebreo, que para septiembre de 2026 celebra el inicio del año 5787, que marca – según la tradición bíblica- los años de “creación del mundo”. Los cálculos científicos ponen la edad del planeta Tierra muy distante de este número, y de cualquier otro tipo de calendario: unos 4 mil 600 millones de años.

***

Inicio y final.

Necesitamos un inicio, un final.

El inicio siempre es nuevo. El final siempre es nuevo. Ambos, diferentes al otro inicio y el otro final.

Ciclos.

***

La limpieza general de la casa es un mandato en mi familia para recibir el nuevo año. Trabajo de mujeres. No sigo tan al pie de la letra este mandato luego de salir de la casa de mi abuela. Estos últimos días del año, por ejemplo, ando más apurada en terminar de leer el libro que empecé en noviembre, que en lavar paredes y sacar hasta el rastro más ínfimo de grasa de la cocina.

Pero lo que no puedo evitar es organizar las gavetas y los closets. Es un ejercicio de recorrido y paciencia, en el que renuncio a cualquier apuro y empiezo a revisar papeles varios, ropa, cajas, fundas, libretas, ropa interior, objetos de belleza varios, carteras y bultos.

Es una especie de despojo en el que de manera consciente decido qué sirve y qué no, cuáles elementos merecen la espera de la utilidad y cuáles ya no tienen cabida en las posibilidades de ser en mi espacio. Es un rito lento, satisfactorio. A veces, nostálgico o doloroso. Objetos que despiertan recuerdos, o que parecen ya no tener memoria (¿Qué significa esta nota en este papel?).

Otro despojo lo hago en mis archivos digitales. Horas revisando carpetas para descartar y para archivar en la nube, o en una memoria externa que está casi al límite y que también, en algún momento, tendré también que exorcizar.

Así vuelvo a recordar lo que olvido durante el ajetreo de los 365 días que componen el año, o 366 cuando toca el bisiesto: que lo que realmente importa no es el inicio o el final, sino lo que se acumula entre ambos límites.

***

Suele tener mis propios ciclos. Creo que todos tienen sus propios ciclos. Esos que no dependen de calendarios, sino de los gestos suertudos que depara la vida.

Comparto algunos de los míos.

Inicios. El año en que tenía siete años y leí mi primer libro completo. El día en que me marché de mi primer hogar. La mañana en que desperté sin mis padres. El día que empecé a cursar el bachillerato. La mañana sentada en el escritorio de mi primer empleo. Un abril en que crucé una puerta tras la cual – no lo sabía entonces- se encontraba la otra yo. El día de 2006 en que conocí a una de mis hermanas paternas. La primera vez que entré a una sala de redacción como periodista. El día que contesté el primer mensaje del hoy esposo. La hora del nacimiento de mi hijo.

Finales. El año en que tenía siete años y supe que un libro puede no terminar aunque lo cierres. El día en que regresé a mi primer hogar y supe que ya no existía. La mañana en que volvió mi madre. El día en que me gradué de bachiller. La primera vez que renuncié a un empleo. La otra yo que cerró la puerta que se abrió en aquel abril. El día de 2006 en que tomé por última vez la mano de mi abuela Esperanza. La última vez que estuve en una sala de redacción como periodista. El día que supe que ese otro hijo no nacería. El anillo de bodas que ya no cabe en mi dedo.

El trayecto entre los inicios y los finales. Los libros en mi librero. Los hogares que siempre he tenido. La madre que siempre está, aunque no esté. La amistad que nació en las aulas del politécnico. La independencia que gané en cada trabajo. Los abriles en que agradezco todas las que fui y todas las que pueda ser. La abuela que, según la anécdota familiar, posiblemente me salvó la vida al cambiar el brazo con el que me cargaba, en el momento justo en que una piedra golpeaba su ojo derecho. La oportunidad de haber ocupado un lugar en una redacción como periodista. El día en que me dijo mamá. El hombre que me ha amado con todas mis yos.

***

Mi deseo de fin de año.

Revisen sus gavetas. Conserven. Boten. Abran. Cierren. Recuerden. Olviden. Agradezcan (agradézcanse). Laven las paredes, si quieren. Observen el polvo acumulado. Abracen. Déjense abrazar. Siéntanse perdidos. Encuentrense. Sepan que son oscuros y luminosos, que son víctimas y victimarios.

Créanse humanos. Créense humanos. Actúen con humanidad.

Siempre habrá principios y finales. Importa lo que hay entre ellos.

Nos encontramos aquí, eso espero, el primer domingo de enero de 2026.