Visión integral

El sector de Tamsui, en la ciudad de Nuevo Taipéi, encarna los vínculos planificados de Taiwán entre el pasado y el futuro, especialmente visibles en el sistema de tren ligero (LRT, siglas en inglés) de Danhai, que va desde la Nueva Ciudad de Danhai hasta el corazón del antiguo Tamsui, en el Muelle de los Pescadores. Concebido para conectar las torres de apartamentos de Danhai con la ciudad de Taipéi, este elegante y automatizado LRT fue inaugurado en diciembre de 2018 como una derivación de la línea roja del metro de Taipéi, que parte del sector de Xinyi en la ciudad de Taipéi. El LRT de Danhai consta de una línea de montaña y una línea costera, y cuenta con estaciones y vagones decorados con esculturas del artista taiwanés Jimmy Liao.

La Nueva Ciudad de Danhai es una amplia zona residencial propuesta en 1992, concebida para reubicar a 300.000 personas del área metropolitana de Taipéi en un terreno de 17 kilómetros cuadrados al norte de Tamsui. Hoy en día, dicha zona cuenta con una población de aproximadamente 40.000 habitantes, con impresionantes torres de apartamentos modernos a lo largo de la ruta del tren ligero, así como un centro comercial, un multicine, grandes almacenes, un parque infantil exclusivo y un polideportivo. El tren ligero une lugares importantes como la Universidad de Tamkang, el campus de Tamsui de la Universidad de Tecnología Marina de Taipéi y la Oficina de Administración del Sector de Tamsui. La última parada de la línea costera es hoy en día el Muelle de los Pescadores, lo que permite a los residentes de Danhai disfrutar de atardeceres y tentempiés con el aroma del océano, característicos del casco antiguo. Hay planes para cuatro paradas adicionales del tren ligero en el tramo histórico de Tamsui: Youchekou, Fuerte Huwei, Fuerte Domingo y Calle Mackay.