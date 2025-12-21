Significados

No recuerdo ningún detalle de la última Nochebuena que pasé junto a mis padres y mis hermanos.

Nunca, que recuerde, hubo mesa con diversos platos, ni una oración o petición antes de cenar, o algún rito. No había un arbolito de Navidad en la sala.

Tengo algunos recuerdos fragmentos. Música en el barrio. El belén gigantesco de una vecina, cuya casa se convertía en el centro de atención y abría sus puertas para que todos y todas viéramos esa pequeña ciudad centrada en un pesebre. Los ritos de ocasión en la iglesia, que quedaba justo al lado de mi casa, una iglesia cuyas paredes externas estaban construidas con guacales plásticos de refresco y que convocaba a sus misas con una grabación de campanas repicando, a través de unos altoparlantes, que hacía enojar a mi papá. Los regalos de Santa Claus, al día siguiente, junto a las camas. Las “patas de gallina”, que le decíamos “estrellitas”, batidas al aire por mis pequeñas manos, y de las que guardó un mal recuerdo cuando uno de mis primos decidió acercar una a mi antebrazo derecho. Observo la marca de la quemadura, más de treinta años después, como una señal tangible de esa época que se va haciendo transparente.

***

Navidad.

¿Cúal es el origen de esta festividad que celebramos todavía hoy alrededor de una pierna de cerdo, ensaladas varias, pastel en hoja, pastelones de plátano o berenjena, lasaña, telera, moro de guandules o diversas bebidas alcohólicas (o cualquier variedad de esta cena que quiera incluir)?

Todos los caminos conducen a Roma, porque antes otros caminos fueron recorridos por Roma.

Lo que hoy conocemos como Navidad es una mezcla de celebraciones de la antigua religión romana, judías, del mazdeísmo persa y nórdicas, vinculadas al solsticio de invierno del hemisferio norte, que formaban parte de la diversidad cultural que se vivía en Roma y que el cristianismo asumiría para recrear la simbología que ahora bautizamos de navideñas.

El emperador Constantino, aquel que cristianizó el imperio romano – no por fe, sino por poder- superpuso las prácticas cristianas a estas celebraciones antiguas, y estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús y así nació el nombre de la festividad: navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento.

El objetivo era convertir a los ciudadanos romanos a la entonces nueva religión a partir de tradiciones asimilables y ya practicadas, como las Saturnales y el Sol Invictus.

Los saturnales, como otras celebraciones politeístas, se realizaban en honor a Saturno al final del ciclo de cosechas en el invierno y transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno.

Durante estas fiestas se visitaban a familiares y amigos, se intercambiaban regalos y se celebraban grandes banquetes. Los esclavos disfrutaban de ciertas libertades, como vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por éstos sin recibir ningún castigo.

Esta celebración también se cruzaba con la del Sol Invictus, que indicaba el nacimiento de un “nuevo sol” que vencía a la oscuridad, una creencia construída alrededor del final del solsticio de invierno (21 de diciembre), cuando los días se hacían más largos. Esta festividad se extendía hasta al 25 de diciembre, día que fue tomado por los cristianos para señalar el nacimiento de Jesús, a pesar que -según el relato bíblico- habría nacido en primavera.

***

El árbol de Navidad.

Nuevamente, Roma.

Es una tradición que tiene su origen en la costumbre romana de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante las Saturnales. Pero, la decoración de los árboles viene de una tradición más antigua de la sociedad celta (gente que fue tribu desde la Edad de Hierro en parte de lo que hoy conocemos como Europa), en que colocaban frutas y velas sobre los robles en el solsticio de invierno para llamar al regreso del sol y de la vegetación. Se dice que la reina Victoria (Inglaterra) popularizó la tradición de decorar un árbol en Navidad.

Creo que pocos podemos tener un árbol real para decorar dentro de casa. Yo lo intenté una vez, un pino en una maceta, pero enseguida me di cuenta que fue una mala idea.

Desde hace años decoró un charamico. Nada que ver con la costumbre romana de colgar laureles y encender luminarias.

***

El rojo y el verde son los colores representativos de la Navidad, aunque las variaciones en las decoraciones navideñas están presentes desde hace décadas. Así vemos tendencias de moda con azul, plateado, rosado… y hasta donde la imaginación nos alcance.

Sobre los colores tradicionales de la Navidad hay varias teorías. Una que descubrí hace poco, buscando información de la fecha es que supuestamente es una paleta heredada de los victorianos ingleses, debido a las pinturas medievales que todavía se pueden ver en los coros altos de las catedrales y que fueron decorados en los siglos XV y XVI. Solían ser decoraciones en que combinaban dibujos, diseños y colores, como el rojo y verde o azul y dorado.

Mucho de este arte sobrevivió hasta el siglo XIX, por lo que era una combinación de colores familiar y, supuestamente, la integraron a las celebraciones navideñas.

Otra teoría, que conocí hace muchos años, apunta al acebo, una planta con frutos rojos común en varios lugares de Europa durante el invierno. Se cree que desde la Edad Media las personas tomaban ramas de este árbol para decorar dentro de sus casas durante el invierno, cuando el paisaje exterior perdía todo su color bajo la nieve.

También se plantea que el uso del color rojo durante la Navidad es a causa del hongo amanita muscaria, conocido como “agárico pintado”, “matamoscas” o “falsa oronja”. Hay referencias de la creencia de que este hongo alucinógeno lo tomaba Papá Noel para poder volar y estar en muchos sitios al mismo tiempo.

No se escandalicen. Creencias.

***

Ahora hablemos de Santa Claus (Papá Noel).

Lean: Santa Claus no fue creado por Coca Cola.

Otra vez: Santa Claus no fue creado por Coca Cola.

Santa Claus o Papá Noel es un personaje que conjuga distintos elementos del cristianismo y la literatura.

Su primera inspiración creadora posiblemente fue cristiana: San Nicolás de Bari. Aunque la relación entre el santo católico y el alegre personaje navideño no es clara, se afirma que el 6 de diciembre, día de su santoral, se entregaban dulces y regalos a los niños debido a la cercanía y compasión por estos que mostró Nicolás, siendo esta costumbre que alegadamente dio inicio a la tradición de Papá Noel.

Lo de Santa Claus proviene de su condición de santo y del diminutivo de su nombre en alemán (Niklauss). O podría provenir también de Sinterklaas, el nombre con el que se conocía al santo en Holanda, y que el escritor norteamericano Washington Irving renombró en Santa Claus a principios del siglo XIX en su obra Knickerbocker’s History of New York.

Este escritor convirtió a Santa Claus en alguien que llegó en barco desde Europa y que reparte regalos a los chicos, lanzándolos por las chimeneas, y le llamó en “El guardián de Nueva York”. Luego, en 1823, un poema que décadas después le fue adjudicado a Clement Moore, “Una visita de San Nicolás”, también se convirtió en referencia del personaje y fue vital para difundir la figura de Santa Claus.

Y fue esta tradición norteamericana que subió de peso la figura del personaje que entregaba regalos en Navidad. Todas las representaciones de San Nicolás de Bari, hasta mediados del siglo XIX, lo mostraban como alguien espigado, con barba rala y mirada firme. Con el libro de Washington Irving y el poema de Moore, el personaje de Santa Claus fue adquiriendo peso, portaba una larga y fina pipa y tenía barba abundante. En el poema de Moore aparecen por primera vez el trineo tirado por renos y las grandes medias en las que se depositan los regalos.

A partir de 1864 la imagen de Santa Claus se fue unificando. El dibujante Thomas Nast, en unas ilustraciones para Harper’s Weekly, lo presentó como un hombre de estatura baja, con rasgos de duende, anciano, con su pipa y el traje característico que hoy conocemos. Hasta ese momento cada quien lo dibujaba como le parecía.

Los dibujos de Nast se difundieron y su Papá Noel se convirtió en la imagen icónica: entrado en kilos, con barba blanca, enorme bigote, pipa holandesa y pómulos salientes. Como la mayoría de las publicaciones eran en blanco y negro no todos sabían que el color del traje era el rojo con el pompón del gorro y el cinturón blancos. Muchos lo pintaban de verde. Se dice que Nast se inspiró en el ropaje de los obispos para darle color a la ropa de su personaje.

Y fue este Papá Noel, construido desde la literatura, que recreó el ilustrador Haddon Sundblom para la campaña de Coca Cola de invierno, cuando las ventas de esta bebida bajaban, en la década de 1930.

***

Mi primera celebración navideña, con una cena tradicional, oración, bebidas y bailes, la viví cuatro días después de cumplir diez años.

Estaba triste, lloraba casi todos los días, pero un ejército de tíos y tías, de primos y primas, guiados por mi abuela, se convirtieron en una especie de grupo coreografiado de un evento que para mí era una novedad.

Días de preparación. Varias visitas al mercado. Desde el 22 de diciembre se empezaban a desgranar güandules, a acomodar y guardar botellas de distintas bebidas y una diversidad de dulces (turrón, gomitas de colores forradas de azúcar, chocolates), ubicar la carne de cerdo (pierna, siempre una pierna) o pollos para sazonar y hornear.

Si la memoria no me falla, no fue esa Navidad, sino la siguiente, en que se crió un puerquito en la casa de mi abuela, que antes de ser sacrificado por uno de los hermanos de mi abuela para esa Nochebuena, levantó el cemento que cubría parte del patio trasero y un día escapó –quizás presintiendo su destino- siendo nuevamente capturado cerca de la carretera Mella por una grupo de muchachos que trabajaban en el taller automotriz de uno de mis tíos.

Para mí, todo era fascinante. No había belenes, ni “patas de gallina” batidas en mis manos. Pero sí una decoración navideña con luces, un árbol de plástico verde en la sala, una casa llena de gente en la que me llenaron de abrazos, y mis primeras lecciones para bailar merengue y salsa. Alegría, risas, una mesa llena de comida –casi para alimentar medio barrio- y una abuela que en esa primera Navidad dominicana que viví con conciencia -estuve en otra, pero tenía dos años- la descubrí por primera vez como lo que ha sido desde siempre, el centro del universo de mi familia.

Al día siguiente no había regalos, así supe que debía esperar dos semanas, hasta el día los Reyes Magos, a quienes hasta entonces solo les atribuía la responsabilidad de llevar regalos al niños Jesús, y que había otro personaje que consolaba a quienes Santa Claus y los Reyes Magos habían olvidado, la Vieja Belén.

Treinta y tantos años después, la Navidad sigue siendo muchas de estas cosas, con nuevas presencias y sentidas ausencias. Sin embargo, en alguna parte de mí, aun vive esa recuerdo casi borrado, casi transparente, de esa otra Navidad, la última junto a mis padres y mis hermanos, en un barrio venezolano ahora sin pesebres, con una iglesia, hoy con paredes de bloques y cemento, que quizás sigue convocando misas con una grabación de campanas que repican dentro de una casa vacía y casi en ruinas.