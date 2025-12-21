Con suma dificultad, gran dedicación, desmesurado apoyo familiar, muchísimas llamadas telefónicas y mucho más tiempo, todo el tiempo del mundo (cualquiera podría creer que es una exageración, pero los vecinos, los familiares y la gente que usualmente va a la casa de la familia Papatono Perrota, dicen que es sólo la justa expresión de lo real), Don Joselo Papatono Perrota, rondando los 55 años, se graduó de músico concertista con la opción de formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

No es menester imaginar la justa felicidad y el gran alboroto que generó tal noticia en su casa, así como la fiesta que celebró la familia Papatono Perrota al saberlo, de boca del propio Don Joselito -como llaman todos a Don Joselo Papatono Perrota-, pues todo quien conoce a los Papatono Perrota lo cuentan y fácilmente dicen que a partir de tal momento, la familia entera se reúne todos los viernes desde que empieza a caer la tarde, para celebrarlo en unas fiestas que duran todo el fin de semana, llamadas las patronales musicales de los Papatono Perrota. En las que sale a relucir el muy natural talento de cada miembro de la familia y su desmesurada agilidad para generar música con lo que sea.

Volviendo a la noticia que trajo el primer músico graduado de la familia Papatono Perrota, como decía el párrafo anterior, casi al inicio de una tarde cualquiera de Diciembre, llegó el propio Don Joselito con todas sus 333 libras y sus 55 añnos, muy sudado y con un bulto amarillo en la espalda.

La familia Papatono Perrota estaba, como todos los residentes de su cuadra los fines de semana -era sábado-, sentada al rededor y sobre un muro de ladrillos frente a su casa, mirando el mar. Desde que asomó a lo lejos la enorme figura de Don Joselito, comenzaron las risas como escalas musicales de una gran orquesta, que no pararon hasta que lo tuvieron en frente, cuando Don Joselito dijo: -LLegué. Y atiende papá -sacó del bulto un diploma que le entregó en sus manos y de inmediato sacó, con ayuda de todos y un extremo cuidado, un gran instrumento musical plateado, “se llama tuba” dijo Joselito y de inmediato empezó a soplarlo por un extremo haciéndolo sonar por el resto de la tarde ante la familia, primero completamente enmudecida, luego poco a poco cada uno de ellos comenzó a palmear, a aplaudir, a tocar botellas con palitos y piedrecitas, a zapatear el piso, a chocar vasos de vidrio o plásticos, siempre siguiendo la música del recién llegado, y con los ojos agigantados como faroles, dándose golpes en el pecho o pellizcándose y dándose palmadas unos a otros como quien aún no lo puede creer.

El diploma lo colgaron de la puerta de entrada de la casa antes de cerrarla e irse a dormir, al caer la noche, todos muy agotados, tras varias horas sin otra comunicación que no fuera la música, muy orgullosos y felices como nunca antes.

Ahí mismo sigue hoy en día.