El llamado de la montaña

El Monte Yushan, también conocido como el Monte Jade, alcanza los 3.952 metros de altura, lo que la convierte en el pico más alto de Taiwán. La Administración Central de Meteorología (CWA, siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mantiene una estación meteorológica en la montaña a una altitud de 3.858 metros, siendo la instalación de este tipo más alta del noreste de Asia. Es una de las 24 estaciones meteorológicas de la CWA en toda la nación y está clasificada como un puesto de clase IV, responsable de tareas como la observación del clima a gran altitud, la recopilación y transmisión de datos, y el mantenimiento y la gestión de estaciones meteorológicas automáticas en la zona. Ubicada en la zona alpina, la estación está rodeada de un terreno mayormente rocoso, con vegetación escasa y niveles de oxígeno mucho más bajos.

El observador meteorológico Hsieh Hsin-tien trabajó en la estación meteorológica de Yushan durante casi tres décadas, y se retiró en 2024. Aunque recuerda haberse preguntado al principio si podría soportar su primer mes en la montaña, con el tiempo comprendió que existían compensaciones: lluvias de meteoros y amaneceres vistos sobre un mar de nubes. Su turno en Yushan era seguido por seis semanas en la oficina de la CWA en el distrito de Chiayi, donde se encargaba de trabajo administrativo, entrenamiento, adquisición de ¬suministros y coordinación con -tripulaciones de helicópteros para el transporte de instrumentos. “El puesto en Yushan empezó como un trabajo, pero mi amor por el lugar lo transformó en algo más”, afirmó Hsieh.

Pasos medidos

El personal de la CWA suele bromear diciendo que la estación meteorológica de Yushan es la oficina gubernamental más alta de Taiwán. Durante su servicio, Hsieh registraba datos meteorológicos cada tres horas utilizando instrumentos como sensores de temperatura y humedad, un pluviómetro, un sensor de radiación solar y un barómetro. Los datos se transmitían por radio a la Oficina Meteorológica de Alishan, y de allí a la sede central de la CWA en Taipéi.

En condiciones meteorológicas extremas, Hsieh realizaba lecturas cada hora para ayudar a la CWA a afinar las trayectorias de los tifones, emitir alertas de avalanchas y elaborar modelos climáticos amplios. Para mediciones como la visibilidad, la profundidad de la nieve o la altura de las nubes, era necesaria la observación humana. En invierno, esto a menudo implicaba palear nieve para mantener despejados los caminos y el acceso al equipo.

La escalada hasta la estación toma nueve horas, y todas las necesidades deben ser cargadas a mano por los empleados de la CWA, lo que requiere resistencia y planificación cuidadosa. Los suministros incluían alimentos, verduras, conservas, baterías, ropa y equipos técnicos. El agua proviene de la lluvia o nieve derretida, y es almacenada en 12 tanques de 1.000 litros cada uno. En años anteriores, con combustible limitado para generar electricidad, Hsieh debía encender velas, cortar leña para calentarse y ¬racionar la energía. Ahora, la estación funciona ¬principalmente con energía solar, y con un generador a combustible para uso invernal.

Figura guardiana

Gracias al mejor acceso y modernos ¬equipos, el montañismo es ahora más popular que nunca, y el monte Yushan —considerado la montaña más alta del este de Asia y el cuarto punto más alto del mundo situado en una isla— está en la lista de la ¬mayoría de los escaladores serios. El albergue de Paiyun, ubicado a 3.402 metros, se encuentra apenas a 2,4 ¬kilómetros del pico principal.

Mientras trabajaba en la estación, Hsieh asumió un rol no oficial de guardián de los escaladores que pasaban por el puesto en su camino hacia la cima. Cuando se detenían a descansar y a hacer preguntas, Hsieh les ofrecía información sobre las condiciones meteorológicas —a menudo la diferencia entre una cumbre segura y un desastre—, además de palabras de ánimo para quienes se sentían abrumados por el desafío.

Recordó noches tormentosas en las que cambios repentinos del clima dejaban a los escaladores varados cerca de la estación. Avisado por radio policial y más tarde por teléfono móvil, Hsieh salía con frecuencia entre vientos rugientes o nieve hasta las rodillas para guiar a los caminantes exhaustos a un lugar seguro. “No lo piensas dos veces”, señaló Hsieh. “Si alguien está en peligro, haces lo que puedes. Aquí arriba, no hay nadie más”, aseveró el funcionario.