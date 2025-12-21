Embajada de Israel reconoce apoyo de instituciones dominicanas

La Embajada del Estado de Israel en la República Dominicana, a través de su División de Seguridad, realizó este martes un acto de entrega de reconocimientos a instituciones dominicanas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos del Estado, en agradecimiento por su cooperación y apoyo permanente en materia de seguridad.

Durante la actividad, el Embajador de Israel, Raslan Abu Rukun, destacó la importancia de la colaboración bilateral en un contexto internacional de crecientes desafíos en seguridad, y agradeció el profesionalismo y la disposición constante de las autoridades dominicanas para proteger la misión diplomática israelí.

Asimismo, el Jefe de Seguridad de la Embajada subrayó que la cooperación recibida es fundamental para la protección de vidas y para la prevención de amenazas contra representaciones diplomáticas, resaltando el alto nivel de coordinación y respuesta de las instituciones locales.

La Embajada del Estado de Israel reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación con la República Dominicana, destacando que este trabajo conjunto contribuye no solo a la protección de la misión diplomática, sino también al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y las colaboraciones entre ambas naciones.