Un cuento de Navidad

Desde el mismo comienzo del cine como expresión del arte, el mismo ha estado estrechamente vinculado a la literatura. De una manera u otra ambos han convivido; pero es el cine que más ha necesitado de la literatura para poder llevarla a la pantalla grande. Muchas de esas obras literarias son bien adaptadas para el deleite del público y otras veces no. Esto dependerá del guionista quien adapta los diálogos para el lenguaje cinematográfico y del director del filme que logre una puesta en escena exquisita.

Cuando se combina un buen escritor cinematográfico y un director excelente deberá culminar en una obra majestuosa que, a pesar de los años, la película pueda mantener su equilibrio argumental para poder soportar el devenir del tiempo donde la misma se mantendrá vigente, lo que conlleva a definirse dentro de los nuevos clásicos.

Uno de esos escritores clásicos que ha sido objeto de adaptaciones cinematográficas lo ha sido Charles Dickens. De él se han adaptados las obras: “Grandes Esperanzas”, “Oliver Twist” y “Cuento de Navidad”. Esta última ha tenido más de 30 versiones a través de los años, tanto en películas como en cartones animados. Pero vamos a detenernos en la versión inglesa del año de 1951 titulada “Scrooge” del director Brian Desmond Hurst.

El filme está ambientado en la víspera de la navidad en 1843. Ebenezer Scrooge es un egoísta y avaro comerciante que durante la noche le visita el fantasma de su ex socio Jacob Marley para ponerle sobre aviso de que, si no cambia su actitud con sus semejantes, quedará condenado en el más allá hasta la eternidad.

Por lo tanto, recibirá las visitas de tres fantasmas, representando el pasado, el presente y del futuro con el fin de que recapacite y pueda redimirse de sus malas acciones o de lo contrario quedará condenado en el fuego eterno del averno.

Las enseñanzas y la reflexión que expresa la película sobre la obra de Dickens, es no darles valor a las cosas materiales, y que solo la solidaridad, la comprensión y el amor a sus semejantes, es los que nos definen como seres humanos valiosos alejados de la codicia, el egoísmo y la avaricia que nos traen angustia, desasosiego y no poseer una paz interior, ya que nos llevaría a estar condenado a la infelicidad y a la amargura por siempre.

El director nos lleva por un laberinto de emociones utilizando algunos efectos especiales de la época, para poder recrear cada una de las escenas sobre la vida de Ebenezer Scrooge, tanto de su pasado como de su futuro. Este ritmo en el filme nos conecta con un guion muy bien estructurado y capta toda la atención para un público en general; pero en especial a los niños, por la carga emotiva y de enseñanzas que contiene al mostrarnos los valores negativos versus los valores positivos como una forma comparativa de que la bondad y el amor nos traería la felicidad completa.

En un día tan especial como hoy en la víspera de la navidad llena de alegría y cargada del espíritu que subyace en el ambiente de festividad y de solidaridad, es una muy buena ocasión para poder ver este filme cargados de valores y de enseñanzas para todos.

Disfrutemos esta joya de la literatura y del cine para sentir entre todos, ese espíritu de amor y de solidaridad para que se quede por siempre.

Algunas curiosidades de la película:

1) Es un filme de fantasía navideña con corte de drama sobre la adaptación del libro de Charles Dickens publicado el 19 de diciembre del 1843.

2) Fue muy exitoso en Gran Bretaña en 1952; pero no tanto en los Estados Unidos.

3) En la década de los años sesenta fue muy popular en la televisión norteamericana siendo objeto de diferentes versiones incluyendo en cómics para llegarle de una forma más directa a los niños.

4) De las obras de Dickens, tales como: “A Chritsmas Carol” y “Oliver Twist” se han adaptado 21 y 18 veces respectivamente como una expresión del gusto popular.

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: Scrooge

Año: 1951

Duración: 87 minutos

Brian Desmond Hurst: Fue un director irlandés considerado el mejor de su generación en Irlanda con una filmografía con más de treinta títulos.