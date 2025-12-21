Cuatro años de mi Amoris Laetitia

El padre jesuita Lucas López S.J., comentó una frase célebre: “el camino de la fe consiste en perseverar en las decisiones que tomamos para toda la vida”. Hoy, hace cuatro años, mi esposa Ana y yo nos casamos. Por eso decidí utilizar la expresión Amoris Laetitia -la alegría del amor- para el título de este artículo.

En diciembre, al reunirnos los miembros que formamos el grupo de la pequeña Comunidad de Vida Cristiana en la que pertenezco, (CVX-Fronteras), solemos dar gracias por lo mejor que hemos vivido. Ellos me han hecho ver que llevo tres años seguidos que siempre suelo comenzar ese ejercicio dando gracias por mi esposa. Creo que es una forma de recordar aquel fin de año que, lleno de temores, decidí fijar mi futuro para siempre junto a ella. No me arrepiento.

Varias veces mis alumnos me preguntan cómo logré tomar una decisión a largo plazo en medio de una realidad que no favorece el pensar más allá de cinco años. Les cuento esta historia. De niño solía ir con las monjas al Nicho, una zona de cascadas increíbles en Cienfuegos, Cuba. Mis amigos saltaban de una grande que se llama de los tres deseos pues, según la cultura popular, te daba tiempo a pedir esa cantidad antes de llegar al agua. Durante varios años subí y al pararme en la punta para saltar viraba para atrás por miedo, nunca he sido tan valiente. Ya de joven, con unos 20 años, decidí no mirar más para abajo y saltar, luego pude repetir el ejercicio varias veces, cuando enfrentamos el miedo, podemos vencerlo.

Con el matrimonio me pasó parecido, había estado enamorado, pero no me arriesgaba a intentarlo para siempre, de nuevo, los temores. Hace cuatro años discerní y opté por saltar a la locura del amor. Aún estoy acá, por eso creo que no me ha ido tan mal.

Debo ser sincero, la migración nos ha acercado más. Llegar a un país nuevo y tenernos, sobre todo, el uno al otro, nos dio la oportunidad de caminar descalzos abrazados sobre los vidrios de la lejanía.

Del día que nos casamos tenemos varias fotos en la casa. Hay una que estamos mirando hacia el horizonte que conduce a la Loma de la Cruz en Holguín. Un aspecto fundamental de nuestra fe es el amor de ambos a Jesús. Solemos rezar juntos todas las noches, por aquello que decía San Juan Pablo II de que una familia que reza unida permanece unida para siempre.

Todo lo que el matrimonio toca con el corazón lo convierte en amor. Si me preguntan que es lo que más he aprendido en este tiempo de relación con Ana diría que a escuchar. Suelo equivocarme bastante y me cuesta decir fallé, testarudo al fin. Con su ayuda, intento hacerlo mejor, pero es un camino. Como me gusta tanto leer deseaba encontrar en algunas de mis lecturas algo que me ayudase a nombrarla pero no daba con ello. Hasta que Vargas Llosa me ayudó, con su última novela, desde que la leí le digo a ella Pituca que significa en el Perú, mujer importante. Eso es lo que Ana es para mí, una mujer muy importante que con su sí hace cuatro años, llenó de esperanza mi batería existencial.