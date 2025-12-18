La directora norteamericana Kathryn Biguelow (única mujer en la historia de los premios Óscar que ha merecido el galardón a la Mejor Película con “The Hurt Locked, 2009) prefiere el cine de guerra. O de terror provocado por la guerra. Lo demuestra en su nueva cinta “Una Casa llena de dinamita”. Desde su mismo comienzo está concebida como un material de terror. El espectador ingenuo no se dará cuenta del peligro a que se enfrentan los Estados Unidos como consecuencia del disparo de un misil que hará impacto en su territorio, desde un punto indeterminado del planeta, programado. Más que una advertencia, el artefacto deviene en catástrofe. Y toda la inteligencia militar norteamericana demuestra su impotencia para detenerlo. “Una Casa llena de dinamita” es una cinta que da miedo en el sentido amplio de la palabra. No provoca muertes, pero sí las advierte. La locación elegida, a pesar de su reducido espacio, no pudo ser mejor: el interior de la Agencia de Seguridad Nacional, donde hombres y mujeres, intentan la destrucción del misil, inútilmente. Todo en esta película opera en función del terror. Los juegos de cámara no pudieron ser mejores, y se enriquecen con el uso de diversos . Cuadros antológicos secundan la intención por lograr una buena fotografía.

No es una cinta ampulosa. La economía de recursos obligó a la directora a invertir su talento en crear una atmósfera de tensión dentro de aquel salón estratégico donde entran y salen los rangos oficiales, frustrados, intuitivos, sin aportar una solución que valga la pena para detener el artefacto.

El vestuario resalta la consagración militar de aquellos personajes incapaces de ver más allá de sus narices. Al igual que la tramoya, la puesta en escena, el guion. El maquillaje, sin excesos, resalta el sudor o la desesperanza. Actuaciones pulcras y dirección meticulosa es todo lo necesario para que el talento de Kathryn Bigelow saliera a flote, otra vez, y nos alerte del poco grado de preparación humana para destruir ataques desprevenidos dentro espacios de mayor seguridad militar donde los golpes resuenan como un inmenso gorila que todo lo puede, pero nada logra.

Ficha técnica

País: Estados Unidos. Año: 2025. Duración: 112 minutos. Directora: Kathryn Biguelow. Guion: Noah Oppenhemein. Reparto: Idris Elba, Rebecca Fergueson, Gabriel Basso, Jared Harris y Tracy Letts. Premio: Festival de Venecia, nominada al León de Oro. Sinopsis: Cuando un misil de origen no identificado es lanzado desde mitad del océano Pacífico en dirección a Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta.