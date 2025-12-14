De Listín Diario a Vida Cristiana: un abrazo de esperanza

Durante varios años tuve la oportunidad de trabajar como redactor del medio católico impreso de mayor alcance en Cuba: Vida Cristiana, conocida como la “hojita dominical”. Por estos días salió una nota de su dirección anunciando que producto a la crítica situación que vive el país debe pausarse la impresión de uno de los patrimonios del catolicismo cubano con 63 años de existencia ininterrumpida. Siempre la “hojita” se ha parecido al contexto cubano donde ha habitado, por eso no es casual que ahora también se vea “enferma” de las situaciones dramáticas que padece la sociedad.

No suelo pedirle nada a los lectores del Listín pues, ya bastante agradecido estoy con que tomen unos minutos para leerme los domingos. Pero, desearía que luego de culminar este artículo pudieran ir un minuto a Facebook y suscribirse a la página de Vida Cristiana; es una forma sencilla de apoyar la labor de su equipo en Cuba que, ahora, ante el encarecimiento del papel y la logística de impresión, se ha volcado en reforzar la parte digital.

En mi paso por el medio fundado y administrado por la Compañía de Jesús, recuerdo con mucho afecto el equipo de trabajo bajo la dirección del sacerdote jesuita Eduardo García Tamayo (Yayo). Leer Vida Cristiana es como caminar Cuba y toparse con sus realidades en los artículos. El gran reto siempre era lograr hacer esa narración de la forma más esperanzadora posible a pesar de cualquier oscuridad. Nuestra filosofía buscaba potenciar una lectura de diálogo-reconciliación que fecundara la amistad social siendo coherente con los valores del evangelio.

Esa Cuba del futuro que visualizó el cineasta Fernando Pérez radica en la capacidad de no dejarnos vencer por el odio, la tristeza y apostar juntos por una narrativa diferente donde sepamos ver a Dios en todas las cosas. Una de las voces que supo recoger ese espíritu fue Mons. Adolfo en el discurso inaugural del ENEC en 1986 cuando hablaba de que mañana -venciendo a la noche- antes de que salga el sol, habrá salido la luz de Dios para todos los cubanos.

Suelo leer las columnas que hace el director del Listín los domingos con reflexiones valiosas sobre el papel de los medios de comunicación en estos tiempos. Sus reflexiones giran en torno a la forma en que podemos ayudarnos entre medios para que nuestro oficio pueda perdurar a esta época de IA. Sé que la mayoría de los lectores del Listín son dominicanos y casualmente la dirección actual de la publicación cubana está encabezada por un dominicano, Antonio Masferrer, S.J., así que, además de suscribirnos por los valores de los textos publicados si lo hacemos le estaremos dando el aliento a un compatriota que ha sido bien generoso al decidir ir de misión a una de las fronteras de la Compañía en el Caribe.