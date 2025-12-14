El hecho de que los buenos amigos nos conozcan e influyan en nuestro día a día, determina nuestra ventura. Este pasado lunes, como muchos otros lunes, yo estaba trompeteando en el centro olímpico, haciendo bulla muy quitado de bulla, cuando de pronto sonó mi celular y respondí, me salió la voz de Jaime Guerra: -¿Pero tu no piensas venir al Listening party de Transporte Urbano en Casa de Teatro?

Yo: -M… se me olvidó por completo, tu sabes que mi memoria está abollada. ¿Ya arrancó?

Jaime Guerra: -Empieza en 23 minutos.

No me pregunten cómo, pero no sólo llegué a tiempo, sino que además gocé muy puntualmente cada instante. Fue una noche maravillosa entre amantes de la música de Luis Días y Transporte Urbano. El hecho de que el escenario fuera Casa de teatro, hacía recordar tantos abrazos, como decía Don Freddy Ginebra, entre las personas que ocupábamos las butacas, fanáticos de Transporte urbano, que tantas veces compartimos antes en vivo su música.

Miembros de Transporte Urbano, Peter Nova, Juan Francisco Ordoñez, Guy Frómeta y Amable Frómeta, abrieron de una manera sencilla y directa el evento, sentados -micrófonos en manos- frente al público, dialogando sobre la suerte de conseguir tras tantos años, los necesarios permisos para poder presentar tal joya, diecisiete temas de Transporte úrbano, que retratan no sólo una época del país, sino de nuestra cultura.

Distintos artistas como Rita Indiana, Toné Vicioso, Tony Almont, abren el video dialogando sobre la importancia de Luis Días como cantante, como autor y compositor, así como de su presencia en la cultura no sólo dominicana, sino caribeña y del mundo.

En el afiche digital que recibí como invitación decía, Listening party, así que yo fui para una fiesta, y como en muy pocas ocasiones, fui sumamente obediente, pues desde que comenzó en el video a entonar Luis Dias la primera canción, me puse a vocear las letras sin piedad de quienes me rodeaban; pero algunas cosas muy buenas siempre generan buenaventura, pues no fui el único, todos los presentes coreamos las 17 canciones de Transporte Urbano con una efusión que remembró viejos tiempos.

La transmisión del video hizo la función de una máquina del tiempo que nos llevaba a todos a travez de la cultura dominicana, ritmos que no sólo hablan el idioma de esta media isla, sino que conectan de una manera sorprendente con nuestro origen.

En una de esas le dije a mi amigo Maurice Sanchez: -Men, es que hay momentos en que yo siento que estamos coreando como cantos Taínos.

A lo que Maurice me respondió: -Claro, es que Luis estudió antropología en la UASD y eso está en su música, se nota, por eso produce ese efecto.

Ni que hablar de lo maravilloso de encontrarse con amigos como Oscar Chabebe o Martha Rivera, y vernos sobre la misma alfombra. No se trata ahora de entrar en detalles generacionales, pues es evidente que la mayoría de los que allí estábamos no somos de ahora, ahora bien seamos de la época que seamos, disfrutamos una noche estelar entre buenísima música, personas cercanas, amigos, hermanos, conocidos y esa enorme sensación de estar participando de algo que habita en el centro de nuestra cultura.