La parodia es una imitación de forma de caricatura o burla con la única misión de causar risas al espectador. En la antigua Grecia se utilizaba este “género” como forma de divertimento utilizando recursos irónicos como forma transgresora del personaje o de la situación que quiera parodiarse.

El cine no es ajeno a este tipo de recursos como manera de alegrar a una audiencia. Uno de los directores que se caracterizó mucho en este estilo fue Mel Brooks, siendo uno de los más exitosos en el género de comedia en la década de los años setenta del siglo pasado. Una de esas películas que produjo y dirigió lo fue “Frankenstein Junior” estrenada en el 1974 parodiando al cine de terror en su versión original del 1931 denominada “Frankenstein” que ha sido un clásico por antonomasia de la Universal Pictures.

Mel Brooks utiliza el mismo escenario y la misma trama; pero con aires de humor y de forma burlesca que atrajo a todo un público que se animó a darle respaldo por lo graciosa de su manera visual y acompañado de un guion sin desperdicio para el deleite de todos. Mantuvo la esencia de rodarla en blanco y negro para darle ese toque especial de la narración y un elenco espectacular de sus alter ego en sus películas como lo fueron: Gene Wilder y Marty Feldman.

Pues bien, la trama de esta comedia se origina cuando el nieto del famoso científico que dio vida al legendario monstruo reniega de sus ancestros y se hace cambiar el apellido a “Fronkonsteen”. Siendo un catedrático y en constante divergencias con estudiantes de manera graciosa recibe una notificación de ser el heredero de los bienes de su abuelo y tendrá que realizar un viaje hacia Transilvania. Ahí lo recibe quien será su torpe asistente Igor (Marty Feldman) que harán una mutual enriquecedora para los gags visuales.

Estando el científico en el castillo de su abuelo, le surge el deseo de crear vida ante un cadáver tal y como su ancestro habría realizado; pero con ciertos matices muy particulares. Entre el ir y venir del desarrollo de la trama nuestro afamado director colocará las escenas más disparatas y con frases legendarias que harán al más mortal destornillarse de la risa.

De la parte técnica de la película, en específico su fotografía con sus matices de claroscuros, hacen de ella, un honor a ese cine de blanco y negro y enfatizando en unos primeros planos para dar realce a las caracterizaciones de los personajes. Es por ello, que la puesta en escena por parte de su director es excelente, lo que fue elogiada por los críticos y el público en su momento como mágicamente aterradora de provocar risa.

En fin, en estos momentos en que cada uno de nosotros busca afanosamente algo entretenido y olvidarse de los problemas, les recomiendo una película que podrán disfrutarla de principio a fin junto con toda la familia.

Algunas curiosidades de la película:

1) El filme es una parodia de las películas de terror de la década de los años treinta.

2) El rodaje no tuvo contratiempo y se realizó desde el 26 de febrero hasta el 3 de mayo de 1974, pasando a la post producción de manera rápida y el estreno fue en el mes de diciembre del mismo año.

3) El filme fue nominado a dos Premios Oscar como Mejor Sonido y a Mejor Guion Adaptado.

4) La película tuvo un presupuesto de tres millones de dólares y obtuvo ganancia de casi noventa millones de dólares.

5) En el 2003 el Congreso de los Estados Unidos la eligió para su conservación en el “National Film Registry” por ser culturalmente significativa para fines de su preservación.

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: Young Frankenstein

Año: 1974

Duración: 105 minutos

Mel Brooks: Es un director, guionista y actor de cine el cual ha sido considerado como uno de los mejores cineastas del género de parodia. Hoy tiene 94 años de edad.