La constante memoria de la herida

Es medianoche.

Reviso la semana. Puedo escribir sobre cosas felices, como que en unas horas llega mi madre de Estados Unidos, la visita que desde hace tantos años significa un feliz mes de diciembre. Puedo hablar sobre la emoción de dos regalos que tengo sobre la mesa, junto a la laptop, y las flores que observo cuando levanto los ojos de la pantalla, tres rosas y dos girasoles. Puedo escribir metáforas que tratan de alcanzar la sensación de amor que me embarga cuando observo el rostro de mi hijo dormido.

Reviso la semana. Puedo escribir sobre cosas no felices. Escribir sobre la avalancha de indignación que parece ahogarnos, nuevamente, ante el último caso de corrupción. Puedo escribir en torno al periodismo que solo reacciona, que permanece al margen, que cubre desde las declaraciones y las notas de prensa; y del miedo de que ir más allá te depare un futuro sin piso, una falta de red, un sin futuro. Puedo teclear para recoger las quejas indignadas en redes sociales ante una acusación de corrupción que, traducida a la realidad, dejó vulnerables a personas enfermas, necesitadas de atención médica, de tratamientos.

Trato de encontrar un hilo que me conduzca a decir algo con clara incertidumbre, rebusco el deseo posible de decirles algo que haga liviano el plomo de estos días, conseguir un atisbo sobre el cual construir palabras de esperanzas.

***

Recuerdo que en el primer texto que escribí aquí, en la sección Ventana, hice referencia a una herida en mi pie derecho. Fue en junio cuando al pisar sin querer al perrito de casa, sus dientes rozaron la parte superior del pie. Me abrió una herida. Era domingo y el esposo decidió que fuéramos al Hospital de El Almirante, pues allí hay un puesto de vacunas, y posiblemente necesitaba alguna, como la del tetanos.

Pasé cuatro horas esperando limpieza y sutura entre policías que llevaron a varios detenidos heridos, un joven con siete puñaladas que mantuvo ocupada el área de sutura todo ese tiempo (salió consciente de ese cuarto, sonriente, sin ningún órgano en riesgo, según supe mientras cosían mi herida), intoxicados por alcohol, algunos casos de fiebre alta y enfermeras que bromeaban en torno a meme viral de la semana.

No era la primera vez que estaba en un hospital, pero si hacía mucho tiempo que no era asistida en uno. Había olvidado el caos y el desconcierto que suele acompañar esos lugares. Tanto lo había olvidado que no reparé, ni mi esposo, que era imposible que el centro de vacunación estuviera funcionando en horario vespertino un día domingo, o que su personal tuviera tantas horas de trabajo acumulado, con insumos escasos, que hacían lo que no podían.

De todo lo vivido esa tarde noche de domingo en la emergencia de ese centro me quedé con la imagen del chico, de quizás unos veinte y pocos de años, que luego de dar varias vueltas se acercó al puesto de enfermeras a preguntar dónde debía ir o con quién tenía que hablar para que le aplicarán un medicamento. Una enfermera le respondió: “no entendiste”. Al parecer, supongo que algo desorientado por su condición de enfermo, no prestó atención a lo que le habían indicado antes. Debía ir a comprarla él. Se fue con una receta en las manos. No lo volví a ver.

En cuanto a mí, fueron cuatro puntos de sutura. Al día siguiente, regresé. Me tomaron los datos, me vacunaron y me dieron las indicaciones sobre cualquier situación sospechosa con Max, mi perrito. Mi falta de reposo y cuidado, me provocaron casi una infección. En otro lugar, donde pagué la mitad de una consulta de 3 mil pesos, un cirujano me dijo que no debieron suturarme. Pasé varias semanas cuidando de ese hoyo en mi pie que fue cerrando despacio.

En ocasiones, siento como si algo me halara dentro del pie, una especie de recuerdo del dolor.

Porque las heridas, a veces, no solo dejan una cicatriz.

***

Un domingo de algún mes del 2024, conversaba con mi abuela. Desde años antes de ese día me acostumbré a hacerle preguntas sobre su pasado, un esfuerzo para retener los hilos de su memoria. Ese día, en particular, hablábamos de sus hijos e hijas, mis tíos, mis tías y mi madre. Empezó a llorar cuando mencionó uno de los nombres.

Se llamaba Miguel. Creo que no llegó a cumplir los cuatro años. Repite una historia que había contado otras veces, pero nunca como hasta ese momento, con lamentos y lágrimas. Miguel tuvo una fiebre alta, muy alta. Le hicieron remedios, pero la fiebre no cedía. Desesperada, lo cargó y se subió en una guagua (autobús) hasta el hospital infantil que hoy se llama Robert Read Cabral, pero en ese momento le decían La Angelita, pues llevaba el nombre de una hija del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

No ofrece muchos detalles de si Miguel llegó o no con vida a ese hospital, pero detiene el llanto y dice con rabia: “No les iba a dejar a mi hijo. No lo atendieron y me dijeron que debía dejarlo y les dije que no, que después lo llevaban a una morgue y lo dejaban ahí. Él seguía caliente, blandito. No, no les iba a dejar a mi hijo”.

- Mi mamá, ¿y qué hizo?

- ¡Oh! Me devolví con mi muchacho.

Me contó que lloró todo el camino de vuelta, con Miguel entre sus brazos. Cuando llegó a las cercanías de su casa, la esperaban dos de sus hermanas y varios vecinos. Una de sus hermanas le arrebató el niño de los brazos y trató de buscar signos de vida. No los tenía. Seguía caliente, asegura mi abuela. Me dice que su hermana preparó todo y al momento de irse al cementerio ella se negaba, lo tocaba y seguía tibio.

Me contó algunos otros detalles. Le cambié el tema.

Me quedé con la sensación de que para ciertas heridas, quizás, no hay olvidos.

***

En 1981, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) publicó en las páginas de su periódico, Vanguardia del Pueblo, un “álbum de la corrupción". Señalaban porque el poder que corrompe aún no era parte de su historia. Quince años después, llegó ese poder.

El relevo de este ejercicio fue tomado por Participación Ciudadana, que se define como un movimiento cívico no partidista. En 2004, pusieron en circulación el libro “20 Años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”. En 2014, editaron un segundo titulado “La corrupción sin castigo. Casos denunciados en los medios de comunicación. 2000-2013”.

Cuatro años después, la antorcha pasó a otro partido político, Alianza País. Tal y como lo hizo el PLD, usaron su medio de difusión, El Aliancista, y editaron un número que llevó por nombre “20 años de Corrupción e Impunidad”.

Decenas de casos son citados en esas publicaciones, algunos reiterados. Miles de millones robados, bienes públicos asumidos como propios. Una historia, con pruebas que no fueron suficientes para condenas, y otros con pruebas para la condena de unos cuantos.

Esta semana nos ha tocado el más reciente. Dos mil millones, dicen, a través de una aseguradora de salud del Estado. La indignación es mucha y al parecer la herida de la corrupción alcanzó a todos los que podrían publicar libros o hacer ediciones en que se hiciera constar el historial de lo que pocos, con poder, pueden hacer con lo que supone de todos.

Porque, al igual que el latido raro en mi pie derecho y las lágrimas de la desmemoria de mi abuela, la corrupción parece sanarse con cada acusación, y por un momento se nos vuelve invisible, pero sin duda la herida sigue allí.