Ajedrez: ¿desea progresar? Recomendaciones prácticas

1. Nunca cuente el material fuera del tablero; si desea hacerlo, verifique las piezas dentro del mismo.

2. No olvide que el Ajedrez se juega para disfrutar; si le ocasiona problemas, deje de practicarlo o cambia de mentalidad acerca del él.

3. El valor de las piezas es relativo y depende de la posición que ocupe cada una en el tablero.

4. Cuantos más conocimientos tengas, más apreciarás el valor del Juego Ciencia.

5. Para mejorar su nivel debe estudiar y jugar contra todo tipo de adversarios.

6. Todas las piezas de tu rival son importantes; para evitar sorpresas, no te concentres solamente en un sector del tablero.

7. Contraatacar en el centro es una buena estrategia ante un ataque de flanco.

8. Si tienes ventaja de material, trata de simplificar las piezas para llegar a un final con posibilidades de ganarlo con más claridad.

9. No permitas que tu contrincante abra las columnas centrales si tu rey está sin enrocar.

10. Si no sabes qué plan seguir, simplemente intenta mejorar la posición de tus piezas.

11. El estudio y aprendizaje de los finales de partida es un paso primordial para progresar. Estudiarlos es más efectivo que memorizar variantes de aperturas.

12. Cuando se inicia un ataque en el flanco, se debe tener el centro bien protegido o cerrado, para evitar un contraataque del rival.

13. Para iniciar un ataque se deben considerar algunas de las siguientes opciones:

-Que el jugador que defiende no domine el centro. •

-Que la dama defensora esté alejada y no pueda defender el rey.

-Que existan debilidades en el enroque del contrincante.

-Que domines las columnas abiertas con tus torres.

-Que exista mayoría de piezas atacantes que defensoras

14. Cuando la situación es ventajosa no debemos precipitarnos por ganar rápido la partida. Entre más ganado, más cuidado.

15. No es conveniente que una pieza defienda más de un punto, ya que se puede producir una sobrecarga que dé origen a temas tácticos favorables al rival.

16. Las líneas más importantes para las torres son la séptima y octava filas si conduces las piezas blancas y la segunda y primer si posees las piezas negras.

17. Ante una columna abierta debemos ocuparla con nuestras torres.

18. Cuando el rey contrario no ha enrocado hay que intentar atacarlo enérgicamente.

19. El enroque largo suele presentar más debilidades que el enroque corto.

20. Cuando tengamos ventaja y nos lancemos al ataque, debemos acordarnos de mantener nuestro rey seguro. La seguridad del rey es un elemento fundamental desde el comienzo de la partida.

21. En ocasiones la desventaja material se compensa por la ventaja de poseer la iniciativa.

22. La mejor defensa es el contraataque; que el ataque del contrario no te haga olvidar que también puedes atacarlo.

23. Hay que desconfiar siempre de los regalos de nuestro adversario.

24. Juega sin temor, pero nunca con soberbia y prepotencia.

25. Durante la partida se debe mantener un comportamiento correcto; ser humilde en la victoria y digno en la derrota. El ajedrez es un juego de caballeros.