Uno de los elementos inherentes a cualquier ser vivo es definitivamente la libertad. Para el ser humano es la facultad que tiene para poder actuar sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. Cuando esta es interrumpida de manera abusiva e injusta. El espíritu de ser libre, es lo que motiva y mueve al hombre a buscarla sin importar si su vida sea necesaria darla con la finalidad de abonar para el porvenir. La perseverancia será la clave de su éxito.

Existen innumerables ejemplos de grandes personajes de la historia que han refrendado su vida por alcanzarla. El destacado filósofo francés Jean–Jacques Rousseau dijo lo siguiente: “El hombre nace libre; pero en todas partes está encadenado”. Por lo que siempre será una constante lucha del hombre por su libertad.

“Papillón” (1973) de Franklin J. Schaffner se centra en ese espíritu de libertad, máxime si no somos culpables del hecho imputado, lo que nos llevará a la rebeldía o a la sumisión por el poder corrompido.

La historia comienza en Francia donde un grupo de individuos se disponen a embarcar para ser llevados a un penal de la colonia de ese país en Suramérica. Aquí Papillón (Steve McQueen) conocerá a Louis Dega (Dustin Hoffman) por lo que comienza entre ellos una amistad que en un principio sería necesaria por protección; pero luego fue madurando con los años porque no hay de otra.

Papillón es un individuo rudo y fuerte por lo que se adapta a una vida más azarosa. Siendo inocente del hecho que le acusan busca la manera de liberarse a como dé lugar. Mientras tanto, Louis Dega es todo lo contrario. Es un hombre más sensible, más débil y sumiso. Esta antítesis de carácter es lo que llevará a ambos a entenderse y protegerse de los abusos a los que son sometidos.

Por ello, cuando Papillón es detenido en una celda solitaria, su amigo logra sobornar a los guardias para que le lleven coco; ya que esta fruta posee nutrientes que le ayudaría a soportar con entereza su estadía, pero el supervisor se da cuenta del contrabando, y trata de obligar a Papillón que delate quién le suministra esto. No obstante, prefiere callar y soportar con crudeza las penurias a lo que es sometido por el respeto a su amigo dejando una estela de honorabilidad y gallardía de no traición.

La película trata sin duda, el denunciar todo lo relativo a las condiciones infrahumanas a los que son sometidos estos individuos. Estos presos, estaban condenados al ostracismo en una época donde el terror de la llamada Isla del Diablo era el móvil de represión psicológica para los reos franceses.

La película se centra básicamente en dos pilares. Uno es el guion bien adaptado para la pantalla por parte de Dalton Trumbo (aquel que fue perseguido en la cacería de brujas por el senador McCarthy) y Lorenzo Zemple, Jr.; y por el otro lado, las actuaciones de Steve McQueen y Dustin Hoffman dándole ese toque mágico de complemento entre ellos, donde pudieron aflorar sus capacidades histriónicas bien llevados por parte del director.

La película posee varios momentos donde no existen diálogos; ya que las imágenes es el fiel vivo de la comunicación y del entendimiento al que son sometidos por un poder absoluto lleno de barbarie y abusos.

En fin, esta película es una muestra donde el cine y la literatura se encuentran estrechamente vinculados. Lo importante siempre a destacar es el arte como forma de expresión del artista, y tanto la literatura como el cine, es un canal idóneo para sentir la historia de lo que se nos cuenta.

Curiosidades

Algunas de las curiosidades y diálogos fueron tomadas de la página abandomoviez.net.

1) Está basada en la novela homónima de Henri Charriere, publicada en 1968, la cual se convirtió en un éxito de ventas a escala mundial. Aunque es una novela se dice que realmente se basa en la autobiografía de Henri Charrière, que fue acusado de un asesinato que no cometió y por ello fue enviado a hacer trabajos forzados a la Guayana Francesa, de donde se fugó, ubicándose en Venezuela hasta la prescripción de su pena en 1967.

2) Papillón significa 'Mariposa' en francés y fue el apodo de Henri Charriere debido al tatuaje de mariposa que tenía en su pecho.

3) El filme fue costoso para la época. El presupuesto llegó a alcanzar los US$13.5MM y el rodaje fue sumamente complicado y las localizaciones fueron en: Jamaica y la isla Maui para la parte de Suramérica y en España para las escenas europeas.

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: Papillón

Año: 1973

Duración: 150 minutos

Franklin J. Schaffner: Notable director estadounidense que se destacó por la película “El planeta de los simios” del 1968.