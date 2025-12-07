Mis libros favoritos de 2025

Debo confesarlo, tengo una adicción: la lectura. Suelo leer muchas páginas por día y más de un libro por semana. Llevo años trabajando mi hábito lector y tengo bien distribuido los momentos que le dedico en el día, igual me sucede con la oración. Sin orar o leer me parece que mi día no está completo, además creo que la lectura es también una forma espiritual de conectar con uno mismo y con Dios, no en balde ambos espacios son habitados por un amigo común, el silencio.

Al cerrar el año comienzan las listas de todo tipo y he decidido hacer uno de los textos que he leído y me han gustado tanto que me atrevo a recomendarlos, adelanto que, como cualquier ejercicio de este tipo, está permeado del sesgo del autor. Por demás, voy a escoger para la ocasión cinco del 2025 aunque la mayoría de los que voy leyendo son de años anteriores pues creo que es una forma de apoyar textos novedosos. Si este año fuera escoger solo un texto me quedaría con El loco de Dios en el fin del mundo del español Javier Cercas. Esta obra es una novela, pero también un artefacto literario grandioso que sirve de homenaje a una persona como el Papa Francisco (Buenos Aires, 17 de diciembre de 1936-Ciudad del Vaticano, 21 de abril de 2025), sin dudas una de las voces más queridas de lo que llevamos del Siglo XXI.

Debo colocar en el segundo lugar a Leonardo Padura y su última novela: Morir en la Arena.

Siento que voy a ser reiterativo pero el tercer libro que recomiendo es, Esperanza: La autobiografía del papa Francisco; es un texto que tiene dentro el palpitar del primer papa latinoamericano y su profundidad tiene una belleza increíble por la forma alegre que va dibujando una vida.

Me permito ahora colocar tres textos dominicanos que también son una forma sencilla de darles las gracias a sus autores por la oportunidad de conocerlos. Cuánto me gustaría que estas obras circularan por varias ferias, tienen calidad. El primero es Bajo Otras luces de Frank Báez, tuve la oportunidad de charlar varias veces este año con Frank, para mí, uno de los escritores de referencia en América Latina en la actualidad y es buena persona. Miren la novela El Tirano del Prado, del escritor sancristobalense Leonel Martínez me la leí de un tirón y me gustó, si desean saber más de ella pueden pasar por un texto que le escribí y está en el Listín. Esta triada de autores dominicanos la cierro con mi amiga la escritora de literatura infantil Belkis Marte que publicó: El charco juguetón” y “Abuelo, ¿qué es la Navidad?”. Ella es una mujer con un ángel especial que no escribe la literatura, sino que, la vive.

Deseo cerrar este recorrido con una recomendación y varios agradecimientos. Este año acaba de publicar su primer libro la escritora dominicana Yinett Santelises y se titula: El vuelo de Sina, tengo pendiente su lectura, pero, me atrevo a recomendarlo por la calidad escritural de su autora. No quisiera irme sin agradecer a dos escritores de mis preferidos que conocí este año y tuvieron la gentileza de responder a mis preguntas y compartir mis artículos. Me refiero al escritor cubano Carlos Manuel Álvarez y al español Pablo d'Ors. Para un lector poder conversar con la gente que admira es un regalo, por eso y esperando que no me edite, deseo agradecer especialmente a Luis Beiro, mi amigo escritor que, por cierto, este año también sacó un libro titulado: Una mirada a la décima. Nos vemos en la próxima lectura.