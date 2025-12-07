Enseñar bondad

-¿Hay pibes malos?

La pregunta la hace Andy Kusnetzoff, periodista argentino, a Gabriel Rolón, un psicoanalista y escritor. Los escucho y veo en un video, mientras me hago una pregunta similar sobre los “pibes”, que en castellano dominicano serían “chamaquitos” o “carajitos” o “muchachos”.

-¿Hay maldad en la niñez?

Rolón contesta con otra pregunta.

-Yo la pregunta que haría es otra. No me preguntaría si hay chicos malos. Yo preguntaría. ¿Hay chicos buenos? Lo que se enseña es la bondad…

***

Hago un esfuerzo por recordar mi niñez. No recordar lo que me imagino que era, o recuperar recuerdos de la memoria y su dudoso archivo de episodios reinventados, matizados. Trato de recordar la sensación de ser niña.

La primera sensación que recupero es la de la seguridad. Me sentía segura. También abstraída en mis ensoñaciones, en los libros, en contar cosas, en hablar mucho. Me recuerdo con la sensación del descubrimiento curioso en mis observaciones, desde mi burbuja limitada por el cuidado de otros, y el impulso de cruzar fronteras.

Mientras avanzo, también recupero otras sensaciones, menos acogedoras. No encajar, la sensación de vértigo ante la pérdida, la felicidad de lo nuevo, los apodos crueles sobre mi frente amplia y mis dientes grandes y desalineados, el afán por borrar “el cantaíto” de mis palabras, como la única extranjera en mi aula, lo pesada que puede ser la carga de la nostalgia cuando aún no tienes la edad suficiente para entenderla.

Me detengo.

Me pregunto.

¿Fui cruel?

¿Dije algo que hizo llorar a alguien en esa niñez? ¿Devolví insultos? Recuerdo vagamente haberle pegado a una niña en quinto curso. Sé que me dijo algo que me hirió y yo le dije algo que la enojó. No recuerdo qué fue, solo tengo la recuperada sensación de rabia.

***

Stephora tenía 11 años. Su vida era similar a otras niñas de su edad, pero también diferente. Tenía una carga que ningún niño o niña debería vivir, pero que cientos han vivido y viven. Señalada por la estigmatización de su origen, de su tez, de la contradicción para otros y otras de estar en un lugar donde ese estigma, enseñado y aprendido, no encajaba.

Esto lo digo por lo leído y escuchado sobre su fallecimiento. Ahogada en un paseo escolar, eso han dicho. Sin ninguna explicación sobre cómo pasó, pero bajo el manto de las peores sospechas. Bullying escolar, eso también han dicho. Era molestada, asediada, acosada por su origen haitiano, por su tez morena. Leí que alguna vez dijo que quería cambiar de color de piel.

No conocí a Stephora Anne-Mircie. He visto, sí, sus fotos. Las veo y reparo en el espacio que ya no ocupa, en ese silencio enseñado y aprendido por aquellos que permitieron que viviera señalada sin querer mostrar a esos y esas, que apuntaban el índice de la imaginaria pero pesada mano de la crueldad, que los demás dedos, imaginarios y pesados también, les apuntaban a ellos.

***

Según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) de Colombia, desde 2020 y hasta marzo de este año, 2025, se han registrado 11,161 casos relacionados con acoso escolar, ciberacoso y agresión escolar.

Mientras que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2021, publicados por la Secretaría de Salud de México, indican que a nivel nacional, 30.7 mil personas de entre 10 y 17 años habían sido víctima de violencia física en la escuela.

En Chile, de acuerdo al estudio “Bullying y clima escolar en la última década en Chile”, entre 2012 y 2022, el porcentaje de estudiantes que reportaron victimización aumentó del 11% al 19%. Las agresiones verbales y sociales son las más prevalentes y las que más han crecido.

En Argentina, una encuesta reveló que el 66,2% de los menores de edad sufren bullying y un alto porcentaje "no lo habla con nadie".

En 2013, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013) de la Unesco señaló que República Dominicana ocupaba el primer lugar entre quince países de América Latina y el Caribe con mayor nivel de bullying entre estudiantes de 12 años. Se indica que el 49 % de los estudiantes dominicanos consultados se reportaron como víctimas de acoso escolar, seguido de los argentinos 48 % y Perú 47 %.

Once años después, en 2024, el Banco Mundial indicó en un diagnóstico que “en una encuesta realizada a maestros y padres de familia de estudiantes de tercer grado, dos tercios de los maestros y 7 de cada 10 padres reportaron acoso verbal y peleas físicas entre estudiantes, mientras que más de la mitad de los padres percibieron que las amenazas o insultos entre estudiantes eran un problema”.

***

Alcanzada por la bondad de varios adultos, y algunas primeras amigas y amigos, la caja de lo que era y dejaba de ser de esos primeros años como migrante se empezó a acomodar. Fue en séptimo grado cuando conocí a la maestra que me enseñó sobre la importancia de empezar a conocerme, a construirme, a cuidarme, a saberme valiosa.

Migdalia Sosa.

La recuerdo hacer lo mismo con los demás compañeros. Era un colegio de barrio, sin grandes apellidos, de algunos chicos y chicas con ciertas ausencias que empezamos a sentir el aula escolar como un lugar seguro, en donde empezábamos a ser adolescentes, con la guía de una maestra que nos contenía, que nos enseñaba a no señalar, a convertir nuestras imaginarias manos en sostén y no en condena.

***

Noelvy Jeremías tenía 14 años. Falleció dos semanas después de que muriera Stephora Anne-Mircie. Su muerte la provocó otro joven, de 15 años. Lo apuñaló. Estudiaban en la misma escuela. No se habla de acoso en este caso, pero sí de rencillas. Algunos dicen que eran de esos pleitos que se generan jugando básquetbol en una cancha. También dicen que el joven homicida pertenece a una banda.

Aquí todo parece claro, todo lo que pasó, pero a la vez existe la sombra. ¿Una mano de un joven de 15 años que toma un arma? ¿Por qué?

No conocí a Noelvy Jeremías. Recuerdo a los compañeros que tuve en el aula, los chicos, en esos primeros años de adolescencia. Uno de ellos vivió sólo en su casa por un tiempo, temas de padres que emigran, de papeles que se esperan, y de adultos que no pueden estar. Una vez enfermó, le acompañamos. Ese colegio de barrio fue su lugar seguro.

Lamento que no lo fuera para Noelvy.

***

Retomo, para finalizar, la respuesta del psicoanalista y escritor argentino, Gabriel Rolón, al periodista que le pregunta por la maldad en la niñez, en la adolescencia.

-Lo que se enseña es la bondad. Ciertas actitudes, un poco agresivas, son constitutivas del ser humano…

Le interrumpe Kusnetzoff.

-Pero, entonces, no necesariamente es por la crianza o por los padres…

Sigue contestando Rolón.

-Lo que puedes hacer con la crianza es debilitar esos impulsos agresivos. Enseñarle una manera distinta, cómo maneja esa pulsión agresiva que lo recorre. Simplemente porque llegó a un mundo, tiene que vivir, se tiene que defender, tiene que subsistir. Y, entonces, lo primero que aparece es esto. ¿Viste? Es un lugar riesgoso. “El otro es alguien que me puede quitar el cariño de mis padres, el juguete”… entonces, es casi un adversario, cuando no un enemigo. Entonces, enseñarle a construir. “Bueno no, este es tu amiguito, compartí”. O sea, la bondad se enseña.

Termina el video.

***

Lamento que la bondad no alcanzara para detener las manos, imaginarias pero pesadas, que rodearon la vida de Stephora, y que hoy entorpecen las consecuencias necesarias. Lamento que la bondad no alcanzara para que las manos, concretas y armadas, de un joven de 15 años, terminaran con la vida de Noelvy.

Lamento que esa bondad, que debe ser enseñada y aprendida, aún parezca innecesaria para tantos.