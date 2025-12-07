Diario de un hombre superfluo, de Iván Turguénev

Iván Turguénev (Oriol, Rusia, 1818-Bougival, Francia, 1883) es calificado por Agata Orzeszek, la prologuista y traductora de Diario de un hombre superfluo, como el más europeo de los escritores rusos. Y uno de los imprescindibles a la hora de hacer la lista de los grandes clásicos de la literatura rusa del siglo XIX. Al respecto, cuenta ella, Nabokov hacía una clasificación en la que el número uno era Tolstói, el dos Gógol, el tres Chéjov y el cuarto el mismísimo Turguénev: se nota aquí que más que lo que decía, su intención era excluir a Dostoyevski, al mirar hacia adentro de Rusia la novela decimonónica está encabezada por la tríada –así la llama– integrada por Tolstói, Dostoyevski y Turguénev y nos cuenta que, pese a la valoración actual de Occidente –que pone por encima de todos a Tolstói y a Dostoyevski– para los rusos el número uno es Turguénev por “lo amable de su escritura, que ejerce un gran poder de seducción”.

En verdad, ese “poder de seducción” es notorio en este Diario de un hombre superfluo, una de sus primeras obras (1850), una narración breve en forma de diario, con el sobrecogedor detalle de que el diarista, el hombre superfluo, comienza por contar que está al borde la muerte. Y dice: “¿no resulta ridículo empezar un diario dos semanas, quizá, antes de morir? ¿Y por qué no? ¿Qué tienen de inferior catorce días respecto de catorce años o de catorce siglos? Frente a la eternidad, dicen, todo son futilidades; sí, pero vistas las cosas, la propia eternidad tampoco es más que una futilidad (…). ¿Qué voy a contar? Un hombre bien educado no habla de sus enfermedades; escribir una novela supera mis fuerzas, contar la vida que me rodea no es capaz de atraer mi atención y no hacer nada me resulta aburrido; leer me da pereza. ¡Ah!, me contaré a mí mismo toda mi vida. ¡Excelente idea! Ante la muerte es decoroso y no ofende a nadie. Empiezo”.

Y empieza contando que su padre –el del personaje– era un apostador empedernido y que su madre era “una mujer muy virtuosa, por cierto. Sólo que nunca he conocido a ninguna mujer cuya virtud proporcionase menos satisfacciones. Caía aplastada bajo el peso de sus virtudes y martirizaba con ellas a todo el mundo, empezando por ella misma (…). Llevaba su cruz a cuestas con esa magnífica y suntuosa paciencia infinita que caracteriza a la virtud y que tanto orgullo egoísta entraña”. Aquí cabe anotar que, en este punto, Turguénev es autobiográfico: la relación con su mandona madre fue siempre motivo de conflicto para él. Cómo sería la dama que condenó a trabajos forzados en Siberia a dos de sus siervos por la gravísima falta de haberle dirigido la palabra a ella, sin ella darles permiso para semejante ofensa.

En verdad, el narrador no cuenta una vida entera sino que centra su diario en un gran amor que tuvo y que terminó en menos que nada.

Anota la traductora: “lo significativo de las palabras del título, por ese inmenso hallazgo terminológico que para la literatura rusa supuso la acuñación de la expresión ‘hombre superfluo’, que definiría a varias generaciones de la intelligentsia rusa (...). Porque en una literatura como la rusa del siglo XIX, eminentemente realista, los personajes de ficción no son sino trasuntos de una realidad social concreta. Y en la década de los cuarenta (de ‘hombres superfluos’ por excelencia), el panorama intelectual del país, un Estado autocrático y feudal (el sistema de la servidumbre de la gleba, anacrónico ya en una Europa que había vivido la revolución francesa, no se aboliría hasta 1861), anclado en el antiguo régimen, ofrecía un desolado paisaje: censura, represión, cárcel y destierro para todo aquel que intentase oponerse al orden establecido. Tres salidas se presentaban entonces al hombre ruso: optar por el martirologio, adaptarse al sistema y ponerse a su servicio y, finalmente, ‘no hacer’. Nuestro ‘hombre superfluo’ eligió la tercera. Podía permitírselo, porque al ser de origen noble, poseía mayor o menor fortuna. Ocioso, muchas veces cínico e invariablemente dedicado al dolce far niente, sus conocimientos, que solían ser amplios, sus fuerzas y sus energías, en vez de encontrar una utilidad, un fin, una aplicación, se diluían en un mar de bostezos y en una atrofia de la voluntad que los sumía en la incapacidad absoluta para cualquier acción”.