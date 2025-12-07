Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cruzar un poema

Homero PumarolSanto Domingo, RD

  • Para cruzar
  • de un lado a otro
  • el río
  • caminas entre piedras
  • sorteando la corriente de agua.

  • Hay hondos agujeros
  • en los que te hundes
  • o grandes rocas en las que trepas un rato
  • y luego sigues
  • siempre muy consciente de la profundidad.

  • Las piedras hacen el camino
  • e impiden que te hundas,
  • que seas arrastrado por la corriente.

  • Cruzar un poema es igual,
  • las palabras son las piedras,
  • tu soporte de principio a fin.

  • Cuando captas su sentido,
  • a veces es sólo una imagen,
  • una muy simple idea, una emoción,
  • la expresión de un hondo sentimiento
  • como en una canción,
  • entonces ya estás del otro lado.

  • Pisa tierra firme
  • y sigue con tu vida.
  • Luego podrás decir: -Yo nadé ahí dentro.
Homero Pumarol

