- Para cruzar
- de un lado a otro
- el río
- caminas entre piedras
- sorteando la corriente de agua.
- Hay hondos agujeros
- en los que te hundes
- o grandes rocas en las que trepas un rato
- y luego sigues
- siempre muy consciente de la profundidad.
- Las piedras hacen el camino
- e impiden que te hundas,
- que seas arrastrado por la corriente.
- Cruzar un poema es igual,
- las palabras son las piedras,
- tu soporte de principio a fin.
- Cuando captas su sentido,
- a veces es sólo una imagen,
- una muy simple idea, una emoción,
- la expresión de un hondo sentimiento
- como en una canción,
- entonces ya estás del otro lado.
- Pisa tierra firme
- y sigue con tu vida.
- Luego podrás decir: -Yo nadé ahí dentro.