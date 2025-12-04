Algunas cintas coreanas del género de terror suelen no gustar. Esto no quiere decir que sean malas películas.

Este es el caso de “Svaha: The sixth finger”, obra que además tiene en su contra el tema: el entramado de una religiosidad budista y de un investigador no policial por cuenta propia sin una sede apropiada.

Algunos críticos le otorgan una calificación modesta. Sin embargo, esta obra evidencia el nivel de los técnicos coreanos que van en busca de aristas novedosas, dibujadas con elementos técnicos de altura.

Lo primero que diferencia “Svaha: el sexto dedo” de otras producciones de su tipo es la novedad y equilibrio de su guion, enriquecido por unos efectos visuales encargados de buscar las dimensiones secuenciales imposibles de vislumbrar en la vida real. La música no se queda atrás por su exactitud y hermosura. Tampoco la banda sonora que expone sonidos acordes con el desarrollo de cada escena.

La fotografía sabe lucir momentos de esplendor y capta tanto los primeros planos como los intermedios con sobriedad. Esto enriquece el guion porque sabe la importancia de acercarse o alejarse del lugar de los hechos para el desarrollo de la historia. La escenografía fue meticulosamente preparada con sitios bastante fieles a lo expuesto en el guion. No hay excesos en el maquillaje y el mobiliario responde a la escenografía local, así como del budismo y las sombras que oscilan en forma de lámparas sin luz, descubiertas con linternas, incendios u otros pequeños túmulos de iluminación.

Precisamente este último elemento permite mantener los claroscuros que arropan el misterio de la trama. No es un elemento más, sino la consagración de un estudio técnico, de un guion que permite armar el rompecabezas que parece imposible reconstuir.

Ficha técnica

País: Corea del Sur. Año: 2019. Duración: 122 minutos. Director y guion: Jang-Jae-hyun. Reparto: Yoo Ji-tae, Lee Jung-jae, Min Tanaka, Jeong Jin-yeon, Bae Seung-cheon, Park Jung-min. Premios: 2019: Blue Dragon Film Awards (Corea del Sur): Mejor música y otras 7 nominaciones. Sinopsis: Dos niñas gemelas nacen en un pueblo rural. Una de ellas nace con un problema en una pierna, y la otra con una deformidad física irreparable por la ciencia. Ahora ambas tienen 16 años. Por su parte, un investigador religioso descubre una sospechosa religión y llegará a recolectar pistas que relacionan este culto a una serie de casos de adolescentes desaparecidos. Será entonces cuando descubra los oscuros secretos que rodean a ambas criaturas.