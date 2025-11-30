Técnica ajedrecística: una jugada sorprendente

Revisando algunas revistas cubanas Jaque Mate de los años 60 me reencontré con una extraordinaria partida del ex-Campeón mundial Boris Spassky, en la cual realizó una de las jugadas más sorprendentes de la Historia del Ajedrez.

La partida, jugada en el Campeonato de la URSS de 1956 contra el reconocido GM Yuri Averbach, muestra el gran talento y la tremenda capacidad creativa del joven Spassky, cualidades que en pleno 2025 son algo difíciles de encontrar producto del estudio del ajedrez con módulos y programas basados en la memorización y que, en parte, coartan la creatividad y la imaginación de los ajedrecistas.

Es importante recordar que Boris Spassky - Leningrado, 30/1/1937- Moscú, 27/02/2025- comenzó a jugar a los 5 años y con 18 fue el Gran Maestro más joven del mundo. Campeón Mundial Juvenil en 1955, Campeón de la URSS en varias ocasiones, realizó la hazaña de ganar dos ciclos del Torneo de Candidatos derrotando en los matches a Efim Geller -dos veces-, Paul Keres, Mijail Tal, Bent Larsen y Víctor Korchnoi. Cuando derrotó a Tigran Petrosian en 1969, fue proclamado por la FIDE como el 10mo Campeón Mundial de Ajedrez.

En su mejor época como jugador, Spassky fue ganador de importantes Torneos internacionales y fue el primer tablero del equipo de la URSS en el famoso Match del Siglo contra el equipo Resto del Mundo en 1970, donde le ganó a B. Larsen una partida que muchos llamaron la Partida del Siglo. Aunque después de perder el cetro mundial con Robert J. Fischer en 1972, Boris no volvió a ser el mismo jugador ambicioso de antes, ganó el fortísimo Campeonato de la URSS de 1973, tuvo otras relevantes actuaciones y siguió siendo un extractase del Ajedrez Mundial.

Es comparado por los especialistas con el genial cubano José R. Capablanca por ser un jugador práctico más que de estudio; Spassky posee un definido estilo universal y gran facilidad para el ataque; son famosos sus Gambitos del Rey contra R. Fischer, D. Bronstein y A. Karpov. Asimismo, enriqueció con novedosas ideas la Siciliana Cerrada y la Defensa Tarrasch, principalmente.

En la partida de referencia, Spassky planteó la Defensa India del Rey contra el 1.d4 de Averbach, el cual logró clara ventaja posicional después del cambio favorable de Alfiles de casillas claras. La posición prometía mucho para el blanco que además tenía ventaja de espacio y el potencial dominio de la columna h. En esa difícil posición es que Spassky realizó la jugada 16…Cc6!? entregando el Caballo por un peón sin la aparente posibilidad de ataque y casi ninguna compensación.

Para ver la partida: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1128360

Al realizar la ingeniosa jugada, el auditorio que presenciaba la partida reclamó la corrección de la misma en el tablero mural donde la exhibían. Sin embargo, sólo un jugador con una visión superior podía ver las posibilidades ocultas que le brindaba el sorprendente movimiento y la posición que derivada del sacrificio del caballo en c6.

Esta jugada, sorprendente e insólita, es el resultado de la capacidad creativa de Spassky. Sacrifica una pieza por un peón sin la más remota perspectiva de ataque. Su plan es dinamizar un contra juego en la columna b unido a la maniobra Ce6-d4 y de paso contrarrestar, bajo el riesgo de jugar con una pieza menos, la ventaja posicional del blanco fundamentada en su iniciativa en el Flanco Rey y la debilidad de las casillas blancas.

Su posible razonamiento: la posición de las negras es inferior, muy restringida y sin un claro contra juego. Con jugadas lógicas, las negras se verán superadas por el dominio de las blancas en la columna h que se convertiría en un ataque directo al Rey negro. ¿Qué hacer? Buscar un contra juego basado en el dominio de la columna b y en la maniobra Ce6-d4. ¿Sería suficiente? Al menos, a partir de entonces, la partida no estaría de un sólo lado y las blancas tendrían que preocuparse y atender sus debilidades.

Acerca de su movimiento Spassky escribió: “He jugado 16…Cc6 porque yo no vi otros recursos prácticos y porque mi posición era muy pasiva. Estaba muy sorprendido de que Yuri Averbach estaba pensando 55 minutos; consideré que después 17.dxc6 bxc6 18.h6! Ah8, las Blancas tendrían dos piezas y que podría gestionar la victoria muy fácilmente”.

De hecho, la jugada estremeció psicológicamente al GM Averbach, el cual no encontró un plan preciso para ejecutar su ventaja material. La partida siguió con altas y bajas de ambas partes -incluso Spassky pudo ganar- y terminó en tablas. Pero el simple resultado del encuentro ya era secundario. Más importante fue la lección de creatividad brindada por Spassky.

https://ajedrezpinal.com/2019/03/12/en-sus-82-anos-una-jugada-insolita-de/