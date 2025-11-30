Kimberly en Duke: una senadora domincana
Cada año nos planteamos nuevas metas y desafíos, sin embargo, a veces por casualidad o cosas del destino, nos pueden llegar nuevos caminos para explotar nuestro potencial.
Un martes a las 11 pm, mientras hacía tareas, recibí un mensaje: “Abrimos la segunda convocatoria para senadores de primer año”. En ese momento busqué la página y encontré más información. Sin pensarlo mucho, apliqué. Días después me entrevistaron y fui seleccionada como senadora del gobierno estudiantil de Duke University.
En medio de las paredes de madera y un auditorio imponente, me encontraba en las primeras sesiones, aprendiendo los procedimientos sobre la marcha y pensando en el primer proyecto que trabajaría. Este consistía en organizar mesas que representan la cultura de diferentes países en la plaza de la universidad, iniciando con un plan piloto de la cultura dominicana.
Representar el país, siempre ha sido un honor. Este reto era más complejo. Cerré mis ojos y recordé los monumentos de la zona colonial, la alegría del carnaval vegano y las olas de la novia del Atlántico. Mi misión era clara: hacer que todos los corazones bailaran al ritmo del merengue y la bachata.
Desde Santo Domingo, mi madre me envió un paquete con souvenirs dominicanos y dos muñecas sin rostro. En medio de la semana de exámenes, estuve organizando todo para el gran día.
Ese viernes me levanté temprano, tomé el bus y llegué al otro lado del campus. Mientras vestía mi traje típico, solo podía recordar a esa niña de ocho años que en los actos de bandera declamaba poesías y era la maestra de ceremonias en las actividades del colegio.
Comencé a organizar la mesa junto a unos amigos. Más que una mesa decorada, esta fue una oportunidad para que los allí reunidos conocieran la República Dominicana.
Ser quisqueyana en el exterior significa compartir nuestra esencia, hospitalidad y cultura. Cuando llegué a Duke no imaginaba que sería senadora, pero siempre tuve claro que haría que nuestra bandera tricolor fuera conocida.