José Luis Vega impartirá conferencia magistral

La Cátedra de Literatura Caribeña René del Risco Bermúdez traerá al país al poeta, ensayista y académico puertorriqueño José Luis Vega para impartir una conferencia magistral el próximo jueves 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde el auditorio principal del campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La presidenta de la Fundación, Minerva del Risco, afirmó que con la Cátedra buscan crear un espacio de promoción y difusión de las literaturas caribeñas y latinoamericanas para la comunidad académica, los interesados en el arte de la escritura y la sociedad en general, por lo que este año traen al escritor puertorriqueño.

Vega es autor de los poemarios Signos vitales (1974), Las natas de los párpados (1976), La naranja entera (1983), Tiempo de bolero (1985), Bajo los efectos de la poesía (1986), Solo de pasión/Teoría del sueño (1996) y Sínsoras (2013). En 2002, la Colección Visor de Poesía publicó Letra viva (1974-2000), antología de su obra poética.