Hito archivístico
El primer Archivo Nacional de Taiwán abrirá oficialmente sus puertas el 22 de noviembre en la ciudad de Nuevo Taipéi. La instalación inició su período de prueba a principios de septiembre y ha atraído a más de 100.000 visitantes.
