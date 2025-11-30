Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Hito archivístico

Cortesía del Consejo Nacional de Desarrollo

Cortesía del Consejo Nacional de Desarrollo

Avatar del Listín Diario

Tomado de Taiwán News

El primer Archivo Nacional de Taiwán abrirá oficialmente sus puertas el 22 de noviembre en la ciudad de Nuevo Taipéi. La instalación inició su período de prueba a principios de septiembre y ha atraído a más de 100.000 visitantes.

