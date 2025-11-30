Escritora publica nuevo poemario

La escritora dominicana residente en Alemania, Bárbara García, descendiente del poeta Domingo García Jiménez, acaba de publicar por Santuario, su más reciente poemario “Cuando la patria…. lejana” (2025). Bárbara Moreno García nació el 4 de diciembre de 1964 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. En el 1987 obtuvo su título de Licenciada en Educación, Concentración Filosofía y Letras en la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Estudió francés en la Alianza Francesa en la misma ciudad, obteniendo su diploma también en el 1987. Trabajó como profesora de francés en La Alianza Francesa y el Instituto Evangélico en su ciudad natal. En 1989 viajó a Grenoble (Francia) para estudiar Literatura Francesa, país donde vivió hasta el 1994. Estudió alemán en la Escuela de Idiomas Inlingua en Ulm, en el sur de Alemania, donde reside desde el 1995 y ejerce como profesora de español. Desde década de los 90 ha incursionado en el género de las artes visuales, con las tizas pastel y en acrílica. Tomó cursos con las destacadas personalidades alemanas, de arte moderno, Heidi Wolf y Roswitha Bardroff-Distler. Su interés por la representación plástica lo ha manifestado en las repetidas exposiciones que ha realizado de sus cuadros en la Universidad popular de Ulm, lugar donde muestra, regularmente, sus trabajos desde el año 2003, en la tertulia cultural: „Día de la Hispanidad“, en la misma actividad interpretó canciones del folclore latinoamericano. Ha expuesto sus obras pictóricas en en los años 2005, 2006, 2008, 2016.

Ventana felicita a la autora por esta nueva entrega.