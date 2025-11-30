Ahora que escribo en la cocina

Empiezo a escribir este texto en la cocina del piso donde vivo. Una cocina bastante pequeña, que permite moverse en un espacio de apenas un metro de ancho y tres de largo. Escribo en el portátil sobre una mesa plegable, que cojea, sentado en una silla de madera que, en silencio y con cuidado, he traído desde el salón. Es una de las consecuencias de escribir de madrugada, antes del alba, que todos duermen y el único lugar en el que el martilleo de mis dedos sobre el teclado no molesta, es en esta pequeña cocina. A otras horas, puedo realizarlo en la mesa del pequeño espacio que tengo habilitado en una de las habitaciones, a modo de pequeña oficina. Pero claro, al ser otras horas, en cierto modo, el lugar es más cómodo, pero al mismo tiempo, hay otras distracciones y dificultades a las que enfrentarse.

Esto de encontrar el momento idóneo para escribir, encierra numerosas paradojas y, encontrar las características idóneas, supone una dificultad que en ocasiones es complicado de solventar, porque estamos expuestos a incontables situaciones que interrumpen la labor: la pereza, las distracciones, las tareas cotidianas, las obligaciones profesionales… son tantas y tan variopintas que ese espacio idílico (lugar y tiempo) para escribir, muy probablemente no exista.

Y en este aspecto, es inevitable no acordarse de situaciones en las que otros, han habitado situaciones similares. El arte, sin duda, nos da consciencia de lo ínfimo que es el ser humano y lo frágil que es el orden. Y en este sentido, hay un poema de Charles Bukowski que, con su mirada irreverente y divertida, juega con aspectos que forman parte de la vida, y no nos queda otra que rendirnos antes esa realidad o desistir. El poema al que me refiero se titula: «Aire, luz, tiempo y espacio» y en una parte del mismo, se refiere a esa situación de que, si queremos escribir, lo haremos pese a todas las dificultades que engloban la vida:

«no, chico, si quieres crear crearás aunque trabajes 16 horas al día en una mina de carbón o estés en el paro y vivas en un cuartito con 3 críos, crearás aunque te hayan arrancado partes del cuerpo y de la mente, crearás estando ciego inválido loco crearás aunque un gato se te encarame por la espalda y la ciudad entera tiemble sacudida por un terremoto o por las bombas, las inundaciones o los incendios».*

Incluso existe una versión gráfica del poema que mantiene el tono jocoso, donde se muestra al escritor empecinado en su escritura pese a que en el exterior se suceden todo tipo de catástrofes. Esto es así, quiero decir, la mirada divertida del asunto, «tomárselo con filosofía», porque la compleja realidad puede desembocar en situaciones desesperantes. En una red social, me crucé con un comentario de una persona a la que le gustaba escribir, que lamentaba que en su vida ordinaria, era incapaz de hacerlo porque tenía tantas tareas que abordar y tal carga de trabajo que le resultaba imposible. Inviable, no solo por el poco tiempo que le quedaba, sino por el enorme desgaste que le suponía todo ese esfuerzo. Simplemente, cuando llegaba a su hogar tras finalizar su jornada, se encontraba tan agotada física e intelectualmente que solo deseaba terminar con el día de una vez por todas.

Es inevitable que una situación de este tipo, afecte a nuestra vida. Y a la larga la deteriora. Por eso creo que es importante buscar un hueco para nosotros mismos. Un espacio en el que poder dedicarnos a aquello que nos apasiona. Hace años que escribo mayormente de madrugada, es la primera actividad que realizo al iniciar el día. Por supuesto, no es una doctrina, no es que lo cumpla a rajatabla, pero intento que así sea. Habituarme a esa hora fue un acto de supervivencia, una adaptación al cambio. Porque he escrito en otros momentos del día, como por la tarde, después del trabajo o incluso durante una época lo hice por la noche después de cenar. Pero en algún momento, el horario y la jornada laboral me dejaban exhausto, no tenía fuerzas ni ganas para ponerme a ello. Entonces cambié mis hábitos para poder proseguir con mi escritura pese a que había personas que no entendían cómo podía levantarme tan temprano para eso. Con el tiempo me he dado cuenta, con alegría, que es una de las mejores decisiones que tomé, porque lo primero que hago al despertar es aquello que le da sentido a mi vida y que es mi verdadera vocación, por más que yo sea el único que lo vea.

Y ahora que dispongo de un sillón ergonómico, de una pantalla amplia, de un escritorio cómodo y todas las herramientas para allanar el trabajo, me veo desplazado a la cocina, como única forma de seguir aporreando las teclas de mi ordenador cada mañana, antes de empezar con la jornada laboral. Es el único modo de practicar antes de todo ese vendaval de tareas y actividades cotidianas que terminan dejándome agotado física e intelectualmente. Tal vez, todo esto no sea sino un intento más de evitar la desesperación, de escapar un poco de la compleja realidad del mundo que nos ha tocado vivir. Quizá solo se trate de un acto de supervivencia. Solo eso.