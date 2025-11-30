Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Another way home

Homero PumarolSanto Domingo, RD

Aire acondicionado,                                                             TV y cortinas rojas en las ventanas                             que mantienen                                                                        la fulminante luz del sol                                                         a raya                                                                                            y por si fuera poco                                                              mar a la vista                                                                     como siempre que se atraviesa la montaña                para volver de Las Terrenas                                                 a la capital                                                                       Verdes montaña                                                                cielo azul                                                                              rojas cortinas                                                                        Mar a la vista                                                                          Voy contento porque voy viendo palmas de coco y cielo azul                                                                              entre las cortinas rojas de la guagua                                 y casitas de techos de zinc                                   rodeadas por mucho follaje                                            Voy contento porque voy                                       subiendo la montaña                                                             y el caudaloso follaje verde                                           hace sentir                                                                            que la mística de este viaje                                          como diría Jack Kerouac                                                     es just another way home.

