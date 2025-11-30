Aire acondicionado, TV y cortinas rojas en las ventanas que mantienen la fulminante luz del sol a raya y por si fuera poco mar a la vista como siempre que se atraviesa la montaña para volver de Las Terrenas a la capital Verdes montaña cielo azul rojas cortinas Mar a la vista Voy contento porque voy viendo palmas de coco y cielo azul entre las cortinas rojas de la guagua y casitas de techos de zinc rodeadas por mucho follaje Voy contento porque voy subiendo la montaña y el caudaloso follaje verde hace sentir que la mística de este viaje como diría Jack Kerouac es just another way home.