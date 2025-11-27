Desde la última butaca
“Good News”
El cine coreano de la presente centuria intenta cambiar. Rescata algunos temas pasados por alto por generaciones anteriores. Algunos de estos filmes se realizan de acuerdo a determinado público acostumbrado al divertimento.
Puede ser este el caso del filme “Good News” que Netflix proyecta. Un hecho histórico es traído a este presente como novedad con un reparto estelar bajo la batuta de un hombre que demuestra oficio detrás de la cámara, Byun Sung-hyun. Con esta propuesta, trata de ser distinto a obras sobre secuestros aéreos que ya aburren. Y en cierto sentido lo logra porque sabe imponer su sello personal a esta historia. No hay tema gastado, sino director inepto que acude a los esquemas preestablecidos para historias.
Sin embargo, y con todo respeto al equipo de realización cuyo buen trabajo profesional se nota a la legua, el filme adolece de un tipo de distinción que lo separe del popularismo. El director intentó hacer una comedia o parodia, pero su guion se lo impidió. Quien lo ve no sabe a ciencia cierta si estamos frente a una farsa, a una aventura, a un cómic, o a un pieza sobreactuada, llena de pantomimas exageradas, personajes que se confunden y actores caricaturescos que hacen muecas, bailotean y se estiran como muñecos de cartón.
Tal y como está puesto en escena, este hecho histórico intenta introducir varios géneros a la vez, incluyendo el cómic. El propósito es válido, solo que la historia no puede adaptarse a las “iniciativas” literarias de un guion que termina por defraudar a la audiencia. Ya a mediados del filme, todos saben el final, pero antes, se deben soportar ciertas payasadas fuera de contexto que por suerte solo ocurrieron en la mente de un guionista en busca de cierta originalidad que no acaba de aparecer.
No estoy proponiendo una producción al estilo de Hollywood. Los coreanos tienen voz propia en materia de cine. Solo pido menos bulla. Si el director hubiera hecho un cómic, quedaría estupendo. O una comedia, también. Pero la mezcla de géneros dentro de un filme de 136 minutos, invita al bostezo.
Ficha técnica:
País: Corea del Sur. Año: 2025. Duración: 136 minutos. Dirección y guion: Byun Sung-hyun. Reparto: Sol Kyung-gu, Hong Kyung, Ryu Seung-beom, Jeon Do-yeon, Hinata Hiragi y Park Hae-soo. Género: Comedia. Sinopsis: En la década de 1970, el secuestro de un avión comercial japonés por un grupo de revoltosos desata una carrera contrarreloj. Un grupo de personas se vuelca en salvar a los pasajeros pero, entre estrategias y secretos, se pone en marcha una operación clandestina capaz de convencer a los revoltosos.