Hay actores cuyos talentos están por encima de la media. Cuando hay personas que critican sus trabajos en el momento que lo presentan, son duramente cuestionados. Quizás sea por la falta de comprensión o entendimiento del producto presentado o lo que es lamentable, presentar un trabajo que se encuentre adelantado a la época que le ha tocado vivir.

Esto es posible lo que le haya tocado en su trayectoria a Stanley Kubrick, cuando en el 1967 mostró al mundo su película “2001: Una Odisea del Espacio”. Las críticas y el público en general no la comprendieron, sino muchos años después que pudieron aquilatar la obra majestuosa de este gran director. Pues bien, en el año 1980 este director nos presenta la adaptación de una novela en King titulada en inglés “The Shining”, la cual se denominó en castellano “El Resplandor”.

Nuevamente las críticas catalogaron de manera negativa esta película e hizo que la misma fuera merecedora a la candidatura de dos Premios Razzies que vienen siendo los AntiOscar, en el apartado de Peor Actriz y el de Peor Director. Sin embargo, el tiempo como buen catalizador de las cosas la ha colocado como una de las mejores en lo que tiene que ver con el suspenso y el horror para los grandes críticos y cinéfilos del mundo. Y es que el trabajo de Stanley Kubrick es necesario que se analice a profundidad y no a la ligera; porque siempre está detrás, la mano de este genio del cine destilando arte en todo el sentido de la palabra.

El argumento pudiera parecer simple; pero es complejo. Jack Torrance (Jack Nicholson) es un escritor que ha tenido problemas de bebidas alcohólicas, es contratado como vigilante de un hotel que queda solitario en la época de invierno. Y allá se muda junto a su esposa y su hijo. Al inicio todo funciona, pero paulatinamente debido a la soledad, la incomunicación, el insomnio que sufre el protagonista junto a los demonios internos que posee van desatando una espiral de violencia que atenta contra la vida de su propia familia.

En paralelo con la línea dramática, existen una serie de representaciones simbólicas sobre el comportamiento psicológico de este hombre que cada día va cayendo enfermo, donde van sucediendo una serie de fenómenos paranormales que solamente su hijo Danny, posee la capacidad de visualizarlo. Mientras su padre, empieza a padecer trastornos de la personalidad, su esposa Wendy (Shelly Duvall), tiene cada día más miedo. Por lo tanto, ella va aislándose cada vez más porque el peligro va in crescendo.

Este trastorno de la personalidad de Jack pudo haberse dado de una parte biológica (recordemos que era un ex alcohólico) y esto no lo sabemos porque o no se dice o quizás haya sido por las causas medioambientales de la soledad, la falta de interacción con el mundo exterior, donde esta conducta puede suponer estilos de afrontamiento inadaptados, que hayan conducidos a problemas personales y otros trastornos, tales como desórdenes de ansiedad muy severos, trastornos depresivos e incluso a trastornos bipolares. Lo que sí sabemos porque nos los muestra la pantalla, es que nuestro protagonista perdió por completo todo contacto con el mundo real hasta.

La actuación de Jack Nicholson es meticulosa porque se va metiendo en el personaje y muestra ante el espectador ese rostro desubicado y enfermo reflejándonos ese terror ante la eventualidad de asesinar a su esposa e hijo.

En fin, “El resplandor” es una cinta de culto por el estilo de su significado histórico y su alejamiento a los convencionalismos estéticos o narrativos donde muchos de sus seguidores la convirtieron en culto popular.

Curiosidades

1) Aunque Jack Nicholson fue la primera elección de Stanley Kubrick para el papel de Jack Torrance, otros grandes actores como Robert De Niro o Harrison Ford también recibieron una copia del guion.

2) La escena en donde Jack Nicholson dice la frase: "¡Here’s Johnny!", Kubrick mandó repetirla hasta 157 veces, con lo que se convirtió en una de las escenas más repetidas en la historia del cine.

3) La escena en la que Jack (Jack Nicholson) amenaza a Wendy (Shelley Duvall), mientras están subiendo las escaleras, se repitió cerca de 60 veces. A pesar de que la primera toma fue buena, Kubrick quiso que el agotamiento de repetir muchas veces una misma escena, se reflejara en la cara de Nicholson en forma de locura e ira.

4) La actriz Shelley Duvall no guarda buenos recuerdos del rodaje ni del trato que recibió de Kubrick y Nicholson. Según afirma, Kubrick la "ayudaba" a modelar su personaje insultándola y maltratándola psicológicamente durante el rodaje; lo que la llevó a comportarse insegura y temerosa, tal cual la vemos en la película. Shelley Duvall tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico a raíz de una crisis nerviosa que sufrió al finalizar el rodaje, tras acumular tensiones y nerviosismos durante meses.

5) Hay un detalle en toda la escena donde Danny y Wendy entran al laberinto: en un primer momento, la maqueta tiene una cierta cantidad de pasillos, pero cuando Jack la observa (y ve a su familia andando por el laberinto) ésta se ha vuelto mucho más intrincada. Esto no es un error; es una forma de representar la mente de Jack y para revelar que, a partir de ese momento, Danny y Wendy son potenciales víctimas de la locura del protagonista.

6) En 2001 la American Film Institute la situó como la cinta 29 dentro de su lista "100 años... 100 éxitos" y Jack Torrance fue elegido el villano 25 del cine en su lista, "100 años... 100 héroes y villanos".

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: The Shinning

Año: 1980

Duración: 146 minutos

Stanley Kubrick: Destacado director el cual es considerado como uno de los más influyentes del siglo pasado.