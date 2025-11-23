Jalinton Reyes, un profesor que vive la antropología

Al culminar su primer libro titulado El Besamano el antropólogo dominicano Jalinton Reyes miró agradecido su texto y recordó sus inicios. Salía de un campo en un motor que casi tenía que empujar para llegar a su destino y su arrojo de soñar con ser maestro en medio de una situación social que le hacía preguntarse si tendría la posibilidad de insertarse. Con esfuerzo fue pasando de un logro a otro hasta convertirse en un investigador de referencia en la provincia de San Cristóbal y además, un profesor universitario de probada valía.

El lanzamiento de El besamano que tiene como subtítulo: Tradición y práctica de un matrimonio costumbrista dominicano, habla de lo que el propio Reyes ha venido definiendo como la consolidación literaria de una clase intelectual sancristobalense. Hasta el momento que conversé con Jalinton no había caído en la cuenta de que en los últimos tiempos varios profesores universitarios de San Cristóbal se han animado a escribir, lo que representa la consolidación de una literatura académica realizada desde el Sur con seriedad y aportes indiscutibles a la ciencia.

Reyes señaló que le motivó a desarrollar este libro ver que todavía, en provincias como San Cristóbal, se mantiene la tradición del besamano, a pesar de que para algunos esa práctica ha desaparecido. Agregó que originalmente la investigación sobre el tema surgió mientras preparaba su tesis para una maestría en el ámbito antropológico.

El también antropólogo explicó que esta tradición es una forma de unión conyugal en la que el hombre se lleva de la casa, a escondidas, a su enamorada. Luego, a los nueve días, regresa la mujer, regularmente vestida de novia, y se reencuentra con sus familiares.

El investigador social indicó que es costumbre que al otro día del hombre llevarse a su mujer, este suele informar a los padres de su pareja para que tengan conocimiento de la situación amorosa que se ha presentado. En caso de que la mujer no sea virgen, él puede consentir en quedarse con ella, o por el contrario, suele devolverla a su casa maternal.

Reyes precisó que en la investigación sobre este tema tuvo la oportunidad de realizar entrevistas en la comunidad de El Tablazo y en el municipio Villa Altagracia. Subrayó que en su trabajo investigativo ha notado la durabilidad en el tiempo de esas uniones, a pesar de no existir un documento legal que formalice esas relaciones, sin embargo, el amor sincero ha incidido en su estabilidad.

El texto debe entrar en circulación de un momento a otro y marca el impulso inicial para un profesor de antropología. Durante la entrevista realizada para este artículo volvimos a repasar lo lejos que ha llegado aquel joven que venía en motor desde Palenque y él sonriendo dijo: “esos sueños de conocimiento siguen siendo el combustible de mis modestos aportes a la ciencia”.

* El artículo fue elaborado con el apoyo del periodista de San Cristóbal Alexander Vallejo.