Hiperrealismo y estilización

Cuando la fotografía llegó por primera vez a la esfera de la cotidianidad humana, muchas personas creyeron que reemplazaría a los pintores.

Érase una vez, cientos de años atrás, las imágenes y representaciones de la realidad tenían que ser realizadas a mano por artistas luego de pasar largos años de su vida estudiando cómo plasmar un paisaje, un bodegón o un retrato con tan solo trazos y pinceladas. Esos artistas tenían que comprender y dominar la anatomía humana o la estructura de los objetos, la mezcla de los matices y la aplicación de las luces y las sombras.

Cada minúscula partícula de la realidad repartida gota a gota en un lienzo.

Hasta que llegó la cámara fotográfica.

Uno de los principales usos que tuvo la fotografía en sus inicios fue la captura de retratos personales o familiares. La tarea que antes solo podían realizar estos artistas luego de una gran inversión monetaria y de tiempo ahora estaba al alcance de muchas más personas y con mucha más rapidez.

Claro, al principio, la fotografía no era lo que es hoy en día. El tiempo de exposición duraba varios minutos interminables y las cámaras eran aparatos gigantescos con poca movilidad. Sin embargo, el avance era imposible de negar.

Si, como dijo Arthur Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, entonces para la época el hecho de poder capturar una persona, un lugar o un momento en el tiempo parecía una proeza fantasiosa. Ya no era necesario que se empleara a un artista. Ahora eso era tarea de la máquina.

Con el tiempo, la fotografía avanzó tanto en técnica como en aparato como en intención. Se convirtió en una nueva expresión artística, con sus propias reglas, sus propios estudios. A pesar de que cualquiera puede tirar una foto, no todos saben realizar fotografía.

Y aun así, luego de todos los años, transformaciones y avances, la pintura no ha muerto. Sigue viva, como siempre lo ha estado y siempre lo estará porque el arte es parte de las manifestaciones más íntimas del alma del ser humano.

La pintura, sencillamente, cumple ahora otra función. Porque si la fotografía es hiperrealismo, el intento de capturar la realidad; la pintura es estilización, la representación de la esencia de la realidad a través de formas, texturas y colores distintos a ella.

Y la visión y creatividad de un artista es algo que ninguna máquina puede replicar.