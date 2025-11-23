Cualquier escritor daría su vida por darle dos siglos de vigencia literaria (o más) a uno de sus libros, además de ser llevado al cine por varias generaciones. Los nuevos guionistas adaptarían a cada contexto el contenido de su historia. Generalmente cuando el escritor muere, su obra creada deja de interesar porque surgen nuevas creaciones que lo superan o retratan un contexto que el autor no pudo conocer.

Mary Shelley, con la historia de Frankestein, “El eterno Prometeo”, costruyó un monstruo con carroña, no solo alcanzó celebridad, sino que ha llegado hasta nuestros, de forma renovada. Su texto es alucinante. Un monstruo puede ser creado por la ciencia (otro monstruo), sin la mano de Dios, pero con la ayuda de un rayo.

El mexicano Guillermo del Toro acaba de terminar, en dos partes (incluidas en el mismo filme, sin intermedio), la nueva versión de esta novela a la que dedicó varios años de esfuerzo. Es su versión, muy distinta a la estrenada por James Whale en 1931 con Boris Karloff como protagonista. Estamos casi un siglo después de la primera versión donde apareció en la gran pantalla, aquel ser con tornillos en la cabeza.

Del Toro pone en escena un diseño de producción insuperable. Sobre todo en la Antártida también en los exteriores e interior del castillo donde se arman los desechos que integrarán las partes del cuerpo y los órganos vitales del monstruo. Los equipos, maquinarias, espacios, espejos, escaleras y todo el entramado interior enriquecen la novela y desafían cualquier versión posterior. Las escenas en el crudo invierno han sido preparadas con magnificencia y perfección. En ellas los actores se sorprenden igual que los espectadores al notar que ese entramado técnico sirve de antesala de una dirección de actores que por sí sola inspira respeto y fidelidad a la cámara.

Las actuaciones no responden a parámetros comerciales, sobre todo la de Oscar Isaac, en el papel del doctor Frankestein, un actor que ya no tiene que demostrar su valía. Tal vez la segunda parte del filme contenga un uso excesivo de dialogos innecesarios por la profundidad del discurso ético para la comprensión de un monstruo que apenas sabe hablar. Estos diálogos le añaden minutos al filme que, en realidad sobran, como por ejemplo, las escenas dentro de la finca que sirve de refugio, o que permiten al ciego descubrir la naturaleza fusiforme del personaje, o sus consejos sobre el bien y el mal.

Ficha técnica.

País: Estados Unidos- México. Año: 2025. Duración: 149 minutos. Guion: Guillermo del Toro (sobre una novela de Mary Shelley. Reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mía Goth Y Cristoph Waltz. Premios: Selección Oficial Muestra Internacional de Venecia. Sinopsis: Un científico brillante y obsesivo, en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura ensamblada con restos de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza.