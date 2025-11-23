Capablanca es pasado, presente y futuro

El pasado 19 de noviembre se conmemoró el 137 aniversario del nacimiento del cubano José Raúl Capablanca, Campeón mundial de ajedrez entre 1921 y 1927, único latino en ostentar ese título en la historia del Juego Ciencia. Para recordar tan genial artista del tablero de las 64 casillas, traemos algunas notas extraídas de Capa, hijo de Caissa*, del afamado escritor, periodista, crítico de cine y Premio Cervantes 1997, Guillermo Cabrera Infante.

Posteriormente incluyo comentarios de interés y frases de distinguidos Maestros sobre Capablanca.

Capablanca es

“La primera vez que vi a Capablanca fue la última. Mi madre me llevó a verlo. Mi madre, tengo que decirlo, no tenía idea de lo que era el ajedrez, pero sí sabía quién era Capablanca. Una tarde casi a primera noche nos arrastró a mi hermano y a mí a ver a Capablanca. Salimos después de comer y llegamos a nuestro destino, el Capitolio Nacional, cuando casi era de noche”.

“El enorme edificio blanco estaba iluminado para una fiesta, a la que íbamos. Subimos la alta y ancha escalinata de granito hasta el salón de los Pasos Perdidos (buen nombre, lástima. que fuera prestado) y allí en medio estaba Capablanca en su posición de eminente jugador de ajedrez que ha sufrido un jaque mate. Cuando nos acercamos, con reverencia, pude ver todo lo que se podía ver de Capablanca: sólo su rostro. Estaba terriblemente pálido, gris más bien y en la nariz y en los oídos tenía torpes tapones de algodón. Capablanca se veía inmóvil y sin edad: estaba muerto, era evidente, aunque era un Inmortal”.

“El catafalco, palabra nueva, quedaba justo encima del diamante en el centro del enorme salón donde se perdían nuestros pasos. En medio del medio, central, estaba el diamante, protegido por un grueso cristal que aseguraba su posesión y al mismo tiempo aumentaba su tamaño y su valor. El diamante aparecía como muchas mujeres, a la vez atractivo e inaccesible. Era, lo han adivinado, una versión cubana del colosal Kohinoor que Raffles, sus manos de seda nunca sobre la piedra trunca, soñó con robar. El diamante, además, no sólo era una piedra preciosa sino un mojón miliar: marcaba el kilómetro cero de la carretera central, por orden del general Gerardo Machado, tirano de turno”.

“Ahora, joya sobre joya, el ataúd en que descansaba Capablanca, su estuche, se posaba, pesado, con su carga preciosa sobre el duro diamante popular y la acumulación de riquezas era casi insoportable para un niño que trataba de comprender qué significaba tanta veneración. Mi madre, una loca por la cultura, dijo definitiva: Es una gloria de Cuba”.

No dijo fue sino, es. Capablanca es”.

(Fuente: Capa, hijo de Caissa, está recogido dentro del libro “Vidas para leerlas”, publicado por Guillermo Cabrera Infante en 1998).

¿Cómo comparar al genial cubano con las actuales generaciones de ajedrecistas adictos a los módulos, donde prevalece el estudio del ajedrez a través de las computadoras que sepultan la imaginación necesaria para poder desarrollar una partida con la precisión y brillantez que prevalecía en el estilo de Capablanca?

En pleno 2025 la gran mayoría de los jugadores de la élite actual deberían inclinarse ante Capablanca; sólo un super dotado como Magnus Carlsen sería capaz de competir con el talento, la creatividad y la facilidad para entender el ajedrez como lo hacía Capablanca. Nada que ver los dos últimos Campeones Mundiales (Ding Liren y Gukesh Dommaraju) con la respetable calidad ajedrecística de Capablanca. Y antes del noruego, unos pocos jugadores, principalmente Bobby Fischer, Anatoli Karpov y Gary Kasparov, lograron un nivel de juego comparable al cubano.

Su criterio para evaluar las posiciones con rapidez, eficacia y sencillez, lo distinguía entre sus contemporáneos, por eso Capablanca, que aprendió a jugar antes de hablar y llevaba el ajedrez en el intelecto de forma connatural, es pasado, presente y futuro.

Frases sobre Capablanca

-En la noche del 6 de abril de 1906, Capablanca participó el “Rapid Transit Tournament Manhattan Chess Club”, de Nueva York, en el que, tras sucesivas partidas eliminatorias, venció al gran Emanuel Lasker ante el asombro de todos, adjudicándose el torneo. Lasker estrechó la mano de su vencedor diciéndole: “Es notable joven, usted no ha cometido errores”.

-“Ha muerto el jugador más grande que ha producido el ajedrez” Alexander Alekhine.

-“Capablanca era un genio auténtico; comprendía el ajedrez de forma natural, como si no necesitara esfuerzo.” Mijail Botvinnik.

-Una frase famosa de Miguel Najdorf sobre Capablanca:

“Capablanca fue el mejor porque no necesitó molestarse.” Y en una entrevista: “Capablanca no se hacen, sino nacen.”

-“Siempre he sostenido que Capablanca fue el mayor talento natural que ha conocido el ajedrez.” Paul Keres.

-Fischer admiraba profundamente la claridad y la elegancia del juego de Capablanca, a quien consideraba un talento casi sobrenatural y manifestó: “Capablanca fue posiblemente el mayor genio natural del ajedrez de todos los tiempos.”

-“El ideal en el ajedrez solo puede ser una imagen colectiva, pero en mi opinión es Capablanca quien más se le acerca”. Anatoli Karpov.

-Gary Kaspárov solía destacar que Capablanca tenía un talento natural casi inigualable para simplificar posiciones y tomar decisiones correctas sin necesidad de cálculos largos. “Capablanca parecía jugar sin esfuerzo; su claridad y sencillez eran tan puras que a menudo se confundían con facilidad.”

Nota: En honor al nacimiento de José R. Capablanca el 19 de noviembre de 1888, la Federación Internacional de Ajedrez declaró la fecha como Día Internacional del Ajedrez.