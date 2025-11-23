Crónica
Lo que somos
Solía decirme uno de los terapeutas que me trató, tras mi aparatoso accidente de automóvil, hace mucho más de diez años: -Mira a tu alrededor antes de comenzar a hablar, acostúmbrate a echar una ojeada a lo que te rodea antes de decir cualquier cosa, no es que hagas un estudio con apuntes de la realidad cada vez que vayas a soltar una frase, NO, es simplemente echar un vistazo, observar rápido tu entorno, luego naturalmente hablas, dices lo que sea que deseas decir.
Siempre fui de muchas palabras, soy poeta, me fascinan las palabras, me hacen sentir muy vivo, poderoso, pero no todo es hablar, soltar palabras como un radio dañado.
El mismo terapeuta me dijo otra cosa muy importante -cuando yo le permitía hablar-, escuchar es tan importante como hablar. No voy a negar que me costó trabajo creerlo, pero ahora lo digo con toda certeza, escuchar es tan importante, tan poderoso como hablar, es una forma de leer al mundo, a lo que nos rodea, a la persona que conversa con nosotros o lo que sea que interactúe con nosotros, en fin (aunque lo sepamos, lo repito): Escuchar es una forma de percepción primaria.
Lo que somos está dentro de nosotros, independientemente de que seamos muy brutos o geniales, fruteros o ladrones de bancos, intelectuales, místicos o analfabetos, lo que somos es lo que conformamos constantemente con nuestro cuerpo y por supuesto con nuestra mente, con nuestras costumbres, con nuestras actividades y nuestros sueños, en fin, lo que somos es lo que conformamos en torno a nuestra vida, un universo que puede ser mayor o igual que el universo real, pero que está dentro de nosotros, sostenido por huesos y músculos que nos llevan a todas partes, que tienen esa cara que nos ve en el espejo, y que todos los días desarrolla una determinada rutina que nos define, que nos convierte en esa persona que responde al nombre y apellido de cada quien.
El tiempo es ese límite necesario que permite definir lo que somos. Nunca he sido de esas personas que tienen lemas, pero un lema que ahora me resulta muy útil para explicarme es este: Hay que reinventarse cada día.
A mí me parece que seríamos mucho más esquizofrénicos de lo que ya somos, si seguimos tal consejo, lo cierto es que reinventarse cada día es una forma infalible de enfrentar no sólo la rutina, sino el agotamiento, además de lo divertido que puede ser. Cuando yo no tengo muy avispada la imaginación, me quedo tranquilo en mi casa leyendo algún libro, pero lo cierto es que cuando tengo un buen libro en las manos, sólo me dan ganas de agradecer a las personas que constantemente inventan lo que somos.