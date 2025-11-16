Una zanahoria

Hay cosas que no podemos olvidar, que debemos hacer o resolver, que constantemente vuelven a ponerse entre nuestros ojos. Asuntos que están más allá de lo cotidiano, pero que a la vez son lo cotidiano, el empeño diario por llevar esta vida, más allá de la rutina, asuntos que nos llevan casi sin darnos cuenta a través de los días. Ese forma de llevarlos y de vivirlos, buscando nuestro bienestar, nos permite una vida tan confortable como la deseamos desde siempre.

No importa cuán idílicas o paradisíacas sean nuestras aspiraciones, mientras llegamos a ellas, como el burro mientras llega a la zanahoria que lleva colgada delante de sus ojos, que constantemente se aleja de él, haciéndolo avanzar por todo el camino que le parecía al principio más fácil, pero que resultó ser más agreste, pero que gracias a la zanahoria el asno recorrió sin dudarlo todo el camino, evitando los baches, superando obstáculos y sin perder tiempo en quejarse.

Así mismo hay asuntos que debemos seguir, aún cuando no los alcancemos de inmediato, aún cuando al principio nos parezcan innecesarios o imposibles, a regañadientes los hacemos, pues esos asuntos, son como esa zanahoria que sigue el burro. A nosotros nos hacen recorrer no sólo todo el camino, sino que nos llevan a enfrentarlo todo, nos impulsan o nos tiran a llevar esta vida diaria de una manera más cercana siempre a nuestros sueños. Siempre habrá gente que se queje, pero muchas veces esas quejas son una forma de animarse, de decirse “no eches para atrás”, de recordarse algo que deben enfrentar, que deben resolver, seguir adelante, como decía un tío mío: -P’atrás ni pa’coger impulso.

Mis problemas de memoria son mis personales circunstancias y por uno que otro desagradable olvido, he aprendido a apuntar, aunque no lo crean mis amigos, como una tía de esas que invitan café y galletas, tengo un diario. La cuestión es que hace tiempo, cuando debí renovar una visa, no lo hice, y esta mañana al despertarme, abrir mi diario y leer -como lo haría cualquier tía de esa que invitan café con galletas-, veo unas letras gigantes rojas que dicen: Renovar papeles pariguayo!

Pués así lo hice y todo salió muy bien, me pasé todo el día haciendo diligencias personales que me mantuvieron ocupado y al terminar y lograr mis objetivos, renové todos mis papeles y aunque en el momento yo mismo me quejaba de hacer filas y firmar tal o cual documento, todo era parte de la cotidianidad, esa zanahoria que se aleja y acerca, que nos hace recorrer todo el camino sin que nos demos cuenta.

Cuando terminé mi día de ajetreo, eran a penas las 6 y 20 pm, me fui a visitar a mi madre, que me escuchó entre risas diciendo: -Cualquiera no cree que ese eres tu, mi hijo, hay cosas que son para tu bien, no te quejes tanto carajo.

Mientras me decía esto me servía para refrescar el final de la tarde, jugo de zanahoria.