RAÚL MORILLA SE DESTACA EN BIENAL DE CUENCA, ECUADOR AL EXPONER "MEMBRANAS DEL SANTUARIO"

El artista Raul Morilla es el único dominicano en ser invitado a participar en la internacionalmente reconocida Bienal de Cuenca, Ecuador que fue inaugurada el 24 de octubre y se mantiene abierta hasta el 1 de febrero del 2026. La sede donde se presenta la exposición es la Antigua Escuela Central en el centro de la ciudad de Cuenca. Su obra "Membranas del Santuario", compuesta por cinco conos tejidos en yute, video instalación y cámara de vigilancia, cautiva y a la vez llama a la reflexión en torno a las relaciones interpersonales, que siempre ha sido un tema abordado por el artista.

La exposición cuenta con la participación de 17 curadores internacionales, entre ellos el dominicano Ezequiel Taveras, quien tuvo a su cargo la curaduría de este impresionante trabajo de Morilla.

"La obra "Membranas del Santuario" se refiere al control, no solamente al control en sí mismo, sino a tener información de las personas, vigilarlas , constituyendo esto un arma de poder actual. "Visualicé esta obra partiendo del control que a través de la vigilancia existe actualmente, lo que constituye evidentemente el poder y el dominio interpersonal. Es parte de los juegos del poder y es un tema que he abordado a lo largo de mi carrera", expresó Morilla.

Los poderes que dominan el mundo, el poder sexual, el poder bélico, el poder político y la religión, se manifiestan claramente en la proyección de cada cono. Tener control se ha convertido en la obsesión de los poderosos. El poder funciona como juego o ritual, sin imposiciones, ni fuerza, creando reglas que se aceptan sin resistencia. La sociedad ha ido cediendo su poder, a través de una falsa felicidad que se "disfruta" sin resistencia, con entretenimiento, con placer, a través de un mundo digitalizado y de obediencia, domesticador, anulador del lenguaje y, al mismo tiempo, del pensamiento. Esta obra llama a despertar en cuanto al tema del control, a través del placer y del entretenimiento. Llama al mismo tiempo a despertar y migrar a espacios de libertad real y autocontrol.

Para la República Dominicana es un verdadero privilegio participar en esta Bienal con 40 años de éxitos, a través de la brillante participación del extraordinario artista domincano, orgullo nacional, Raul Morilla.

MEMBRANAS DEL SANTUARIO

La instalación se erige como un territorio de reflexión sobre la condición humana en la era de la hiperconexión y la vigilancia. Cinco conos, desplazados dentro de la sala, proyectan imágenes que evocan la relación del ser humano con el entorno y con los demás cuerpos: tensiones, encuentros, fracturas y resonancias. Estas formas, concebidas como cavidades inmersivas, invitan a entrar en un espacio de interioridad donde la percepción se multiplica y se confronta con lo colectivo. La experiencia trasciende lo íntimo. Tres conos ubicados en el exterior de la sala permiten a los espectadores asomarse —a través de dispositivos electrónicos— a lo que acontece dentro. Se establece así un doble juego de miradas: quien observa desde fuera es también observado, atrapado en la dinámica del control y la exposición.

La obra revela cómo lo íntimo y lo público, lo exterior y lo interior, se entrelazan en una trama de vigilancia que condiciona nuestras formas de habitar el mundo y relacionarnos con los otros. En ese cruce de imágenes, espacios y posiciones de mirada, la instalación abre un umbral para pensar nuestras interrelaciones con el medio, con la sociedad y con nosotros mismos, en una época marcada por la Transparencia forzada y la mediación tecnológica constante. Una parte de la instalación se encuentra dentro de la sala con dos cámaras de vigilancia conectadas a la plataforma de Youtube con un streaming 24/7 en tiempo real mediante un código QR colocado en La Plaza Las Mercedes donde se desarrolla la otra parte de la instalación. De esta forma el espectador dentro de la sala puede observar lo que sucede en la plaza es decir que es un juego del observador observado. Y tiene mucha referencia de la vigilancia como poder como en la actualidad la información se ha convertido en una de las principales armas de dominio.

LA BIENAL DE CUENCA, ECUADOR

La Bienal de Cuenca, Ecuador es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes de América Latina. Fundada en 1987, reúne a artistas nacionales e internacionales en torno a una temática curatorial que reflexiona sobre los desafíos sociales, culturales y estéticos del mundo actual. A lo largo de sus ediciones, la Bienal ha evolucionado de un enfoque inicial hacia la pintura, hacia una plataforma multidisciplinaria que incluye instalaciones, videoarte, performance, escultura y nuevas tecnologías. Su misión es fomentar el diálogo entre el arte contemporáneo y la sociedad, impulsando la producción artística de Ecuador y fortaleciendo el intercambio con la escena internacional.

Este año el tema de la Bienal es "The game: Una Bienal de Bienales'. Cuenta con la participación de 17 curadores internacionales y 53 artistas, de los cuales 23 son ecuatorianos y los restantes 30 son internacionales. La muestra se realiza en múltiples sedes dentro de la ciudad de Cuenca, integrando museos, galerías y espacios patrimoniales urbanos. Esta edición que aborda El Juego, "The Game" en el sentido amplio, como una metáfora, como práctica, se convierte en espacio de reflexión procurando generar un diálogo sobre el tema entre artistas, curadores, público y ciudad.

El juego, según señala el director curatorial Hernán Pacurucu, "lejos de ser solo un mecanismo lúdico, es una metáfora activa para cuestionar, reimaginar y participar en los debates de nuestro tiempo."