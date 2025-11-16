Manolo Maza S.J.: la Historia con alegría

Ando leyendo por estos días Isla de certezas absolutas, la última obra impresa del jesuita cubano-dominicano, Manuel Pablo Maza Miquel, S.J que tiene como subtítulo: Un capellán y veinte diócesis españolas ante la guerra de 1895. Traté de recordar para este artículo cuando fue la primera vez que conocí al padre Manolo Maza y no logro dar con el dato exacto en mi memoria; sé que yo tenía menos de 20 años y me impresionó la forma tan alegre y sabia como contaba la historia en uno de esos cursos de verano que daba en La Habana. Todo el que ha tratado con él sabe que es una persona con ángel.

Manolo Maza S.J.

Maza S.J. y el padre José Luis Sáez S.J. forman parte de una generación de oro de historiadores de la Compañía de Jesús en el Caribe. Por lo pronto no conozco a otros jesuitas jóvenes de la provincia interesados por vocación en la historia del catolicismo en las Antillas, pero, al menos, ya hay laicos de espiritualidad ignaciana que inspirados en su labor vamos dando pasos en esos caminos. Recibir un curso de historia con Manolo Maza o vivir una de sus homilías es una gozada, pues, a su indiscutible erudición hay que sumar su elegante y resuelto sentido del humor.

La obra Isla de certezas absolutas presenta dos ejemplos de una misma actitud española ante la opción de los cubanos de independizarse de la Metrópoli. Me gustó el desarrollo que hace Maza S.J. del concepto de pensamiento hegemónico y su extrapolación a la Cuba actual. Los que lean el epílogo sabrán que estamos ante la presencia de un intelectual honesto, que no es ajeno a la realidad que lo vio nacer y sigue como desde el comienzo poniendo su conocimiento del lado de la justicia social.

No soy nadie para cuestionar las denominaciones de las academias de la Historia, pero sé que, tanto en Cuba como en República Dominicana sería grandioso poder contar con un historiador como Manolo Maza S.J. ocupando uno de sus asientos. De seguro él se reirá de esta proposición mía y luego hará el cuento de un artículo en el Listín que lo propuso para una distinción que no aspiraba y que llega tarde. Si deseo decirle algo, conocí a destacados historiadores cubanos que tienen algunas de sus obras como textos de primer nivel dentro de la historiografía católica de la Isla, quizás ahí viva el mejor reconocimiento de su obra.

De tan apurado que andábamos el día que me regaló Isla de certezas absolutas se me olvidó pedirle su firma y saber dónde la gente lo podía adquirir. Por lo pronto, espero que si lee este artículo vea en él un merecido aplauso de toda una generación de alumnos que vemos en él un jesuita que ha sido profesor, pero, sobre todo, un buen ser humano. Santa Teresa de Ávila describió las tres características que para ella debía tener un buen acompañante: cualidad, experiencia y cultura, para la doctora española la fundamental era la primera. Maza es un hombre cargado de eso que ella priorizó y que algunos llamamos “don de gente”.