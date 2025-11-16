Kimberly en Duke: El baloncesto nos une

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”.



- Michael Jordan

Aquel sábado era el primer juego de baloncesto en la Universidad de Duke. Antes del amanecer, los estudiantes se reunieron en las afueras del estadio Cameron con la esperanza de ver en primera fila el juego de Duke University en contra del equipo de Western Carolina University. La comunidad decide darle una pausa a las clases y disfrutar de la cultura deportiva.

Mis amigos llegaron a las 6:10 am, convirtiéndose en el quinto grupo en la lista. Yo me levanté temprano y me puse mi camiseta azul. Todos nos pintamos dos líneas azules en la cara, mostrando energía y emoción. Este equipo ha sido campeón de los Estados Unidos en cinco ocasiones y el entrenador actual es un egresado de la universidad.

A las 11:30 am abrieron las puertas. Entramos y llegamos a la primera fila. Las luces encendidas, la banda alistándose y las sonrisas unieron a la comunidad. Primero vimos a los jugadores practicar y con ellos todo el equipo que los apoya, les asiste y los asesora. Esto me enseñó que detrás de cada atleta hay muchos héroes silenciosos.

El baloncesto es mucho más que un quinteto perfecto, se trata de estrategia y trabajo en equipo, de caerse y levantarse, de esperar el momento preciso y hacer esa jugada que llevará al equipo a la victoria.

En medio del estadio Cameroon, rodeada de estudiantes, familias y fanáticos, pude ver al entrenador dando directrice a los jugadores que se miraban y se movían conforme a la estrategia.

Un día estamos dentro de la cancha jugando como nuestro Al Horford y otro día estamos apoyando al equipo desde las gradas y hacemos que el estadio vibre con nuestra energía.

Cuando los segundos se iban terminando, todos al unísono dijimos “Vamos Duke”. Con 95 puntos a 54 puntos, el reloj llegó a cero, ganamos el partido.

Mientras salíamos del estadio, los jugadores nos dieron la mano. En sus caras se veía la satisfacción, sabiendo que valió la pena el sacrificio individual y los entrenamientos en equipo.

Muchos de nosotros quizás nunca jugaremos en una cancha de baloncesto. Sin embargo, al igual que los jugadores, cada día nos levantamos con una meta clara y hacemos de cada proyecto nuestro gran partido.