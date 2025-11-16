Cuando se tiene una buena historia que vaya acompañada de una banda sonora espectacular, y por demás, con unos efectos especiales innovadores y mezclado con aventuras, debe de salir una extraordinaria película. Eso pasó en el año 1977 cuando se estrena el comienzo de lo que sería una saga en el cine. “Star Wars o La Guerra de las Galaxias “.

George Lucas el creador de la saga, comenzó a escribirla a principios de los años setenta terminando con nueve capítulos; pero tenía que decidirse por cuál capítulo comenzar y escogió el capítulo IV de la saga que se titula “Una Nueva Esperanza“. La trama gira en torno al conflicto entre la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico como la lucha entre el lado luminoso y la fuerza del mal o el lado oscuro.

Cuando se estrena en mayo del 1977 inmediatamente desencadenó una fiebre de querer ver esta joya del cine, con efectos especiales bastante innovadores y con una banda sonora escrita por John Williams que prácticamente se convierte en un efecto mercadológico de compra del Soundtrack de la película. Todo esto unido a una serie de aventuras, acción y de pelea al estilo de espadachines nunca antes visto.

Los efectos especiales recayeron en la compañía que el mismo George Lucas había fundado que era la Industrial Light & Magic, implementando en la película la técnica del control fotográfico del movimiento en lo que se crearía una ilusión óptica en cuanto al tamaño de los objetos, empleando cámaras pequeñas que se moverían lentamente. Las naves espaciales fueron diseñadas por el mismo Lucas y su equipo de producción.

En la película se puede destacar que el director realiza una mezcla de elementos de los géneros cinematográficos. Podemos notar como mezcla la ciencia ficción con el estilo western, bélico y de aventuras con marcada influencia de los Samurais de Kurosawa cuando existe el enfrentamiento de los espadachines.

Originalmente la idea era estrenar la película en la navidad del 1976; pero por motivos de retraso en la edición tuvo que ser estrenada seis meses más tarde. La Post Producción tuvo fuertes contradicciones entre sus productores por lo que tenía que crearse ideas “alocadas” para poder terminar con los efectos del sonido. Entre ellos se usaron grabaciones de aviones P51 y mezclándolo con otros tipos de efectos. Para los zumbidos de los sables con rayos laser se usaron ruidos emitidos de un televisor averiado junto con un proyector viejo de 35mm. Además, usaron sonidos de perros, osos, tigres y leones. En fin, se utilizaron todo lo que la mente humana puede diseñar para lograr su objetivo.

“La Guerra de las Galaxias” o “ Star Wars “ puede decirse como el producto más rentable que haya dado la historia del cine. Desde el éxito de taquillas hasta las ventas de todos los muñecos y figuras que tienen que ver con la saga. Fue nominada a diez Premios Oscars recibiendo seis de ellos, casi todos por elementos técnicos.

En fin, disfruten de este gran legado que George Lucas nos ha dejado “…. Y que la Fuerza le acompañen “.

Curiosidades:

1) George Lucas tuvo problemas para conseguir financiación. Muchos estudios pensaban que la gente no iría a verla. Grave error.

2) George Lucas en un principio pensó en el actor japonés Toshiro Mifune (famoso por aparecer en todas las peliculas de samurais de Akira Kurosawa) para el papel de Obi Wan Kenobi. Sin embargo, se decidió por el actor Inglés Alec Guinness.

3) George Lucas realizó una presentación privada para amigos antes de que la película fuera estrenada. La mayoría de sus amigos le dijeron que no iba a tener mucho éxito, y que por suerte podría recuperar el dinero que había invertido. Hubo uno que le dijo que la película podía ser un exitazo. Su nombre: Steven Spielberg.

4) El actor que iba a interpretar a Hans Solo en la serie de películas de la guerra de las galaxias era Tom Selleck, pero su representante le recomendó que no tomara ese papel ya que no sería bueno para su carrera. Otro error.

5) Darth Vader está inspirado en dos conocidos villanos de los cómics de superhéroes: Doctor Muerte y Darkseid. La voz de Dark Vader es del actor James Earl Jones que en un momento se pensó para ello en Orson Wells. Vader significa Padre en holandés.

6) Alec Guinness pensó que la película sería como una “basura de un cuento de hadas” por lo que negoció en su contrato un 2% de las entradas brutas en taquilla. Esto le valió unos ingresos por US$95 millones.

7) A George Lucas se le ocurrió el nombre de R2-D2 durante el rodaje de "American Graffiti". Un miembro del equipo de sonido le pidió que recuperara el Rollo 2 del Diálogo 2.

8) Costó la suma de US$11 millones de dólares y ha recaudado más de mil millones de dólares.

9) Es un fenómeno de recabar dinero. Solamente en los primeros ocho años de su estreno se llegó a vender 250 millones de figuras alusivas a los personajes. Esto sin contar la cantidad de videojuegos existentes. Una locura que persiste hoy en día.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Star Wars

Año: 1977

Duración: 121 minutos

George Lucas: Destacado director el cual es considerado como uno de los más influyentes en cine de aventuras del siglo pasado.