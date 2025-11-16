Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Erika Martínez, Chocar con algo

Darío Jaramillo AgudeloBogotá, Colombia
Tomado de su blog “Gozar Leyendo”

Ya en el número 81 de Gozar Leyendo aparece la reseña de Lenguaraz, un libro de aforismos de Erika Martínez (Jaén, 1979), aforista y aforistóloga de kilates. Además, pero no además sino antes, Erika Martínez es una excelente poeta como se nota en Chocar con algo, donde me llama la atención el muy agudo sentido de lo poético que se aumenta por la inteligencia para encontrar palabras poco habituales en el lenguaje de los poetas. Y esto no sólo con respecto al vocabulario no ‘poético’ –y esto es ya bastante–, sino con respecto a situaciones o motivos no ‘poéticos’. Que se vuelven material exquisito de un muy peculiar sentido de la poesía.

HOMBRE ADENTRO

La tarde bosteza y se desmaquilla                            sobre la superficie del pantano.                                 Justo antes de rendirse al cielo                            arriesga un brillo de celofán                                                 y el aire es una madre de puntillas                              que se retira del dormitorio.

¿Por qué vuelven las cosas que se fueron   desordenándolo todo,                                                    igual que una pelota de colores                                 salida de la nada?

Acabo de romper con una piedra                                      la pantalla narcótica el agua                                                 y he recordado a aquel demente                                  que abrió de un golpe su televisión                    tratando de sacar al hombrecito                                   que gritaba allí adentro.

ABOLIRSE

Se podría afirmar que yo soy mi cuerpo.

Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla o huyendo de la batalla o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo.

También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas, o incluso todos mis miembros.

¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo?

Quizás una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque. O quizás mis restos me convertirían en otra.

Cortarse la uñas te modifica existencialmente.

