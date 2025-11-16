Erika Martínez, Chocar con algo

Ya en el número 81 de Gozar Leyendo aparece la reseña de Lenguaraz, un libro de aforismos de Erika Martínez (Jaén, 1979), aforista y aforistóloga de kilates. Además, pero no además sino antes, Erika Martínez es una excelente poeta como se nota en Chocar con algo, donde me llama la atención el muy agudo sentido de lo poético que se aumenta por la inteligencia para encontrar palabras poco habituales en el lenguaje de los poetas. Y esto no sólo con respecto al vocabulario no ‘poético’ –y esto es ya bastante–, sino con respecto a situaciones o motivos no ‘poéticos’. Que se vuelven material exquisito de un muy peculiar sentido de la poesía.

HOMBRE ADENTRO

La tarde bosteza y se desmaquilla sobre la superficie del pantano. Justo antes de rendirse al cielo arriesga un brillo de celofán y el aire es una madre de puntillas que se retira del dormitorio.

¿Por qué vuelven las cosas que se fueron desordenándolo todo, igual que una pelota de colores salida de la nada?

Acabo de romper con una piedra la pantalla narcótica el agua y he recordado a aquel demente que abrió de un golpe su televisión tratando de sacar al hombrecito que gritaba allí adentro.

ABOLIRSE

Se podría afirmar que yo soy mi cuerpo.

Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla o huyendo de la batalla o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo.

También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas, o incluso todos mis miembros.

¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo?

Quizás una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque. O quizás mis restos me convertirían en otra.

Cortarse la uñas te modifica existencialmente.