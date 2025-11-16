BCRD presenta tres nuevos libros de la colección de su Biblioteca Juan Pablo Duarte

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) puso en circulación tres nuevas obras que se integrarán a su Biblioteca Juan Pablo Duarte, en el marco del programa de actividades desarrolladas con motivo del 78º aniversario de la institución.

Los títulos y sus autores son: La mujer del río, de Vivian Jiménez Quiñones; Una mirada a la décima, de Luis Beiro y Porque hay huellas tuyas en mi jardín, de Tulio Cordero.

Héctor Valdez Albizu presidió el acto de presentación haciendo una breve introducción sobre las obras, comenzando por recordar que “la institución ha venido desarrollando desde hace tres décadas un programa cultural variado, que incluye la publicación de obras de autores dominicanos, hombres y mujeres creadores de literatura de imaginación e investigación, que luego de pasar la evaluación de sus manuscritos inéditos, a cargo de un comité de publicaciones, pueden ver la salida de sus libros en primorosas ediciones”.

Se refirió al libro La mujer del río, de Vivian Jiménez Quiñones, destacando que “la autora es residente en los Estados Unidos e ingresa a nuestro catálogo con este libro de cuentos. Entre sus atributos profesionales podemos decir que, además, es reportera, editora, correctora de estilo, y comunicadora social graduada en UNAPEC”.

Seguidamente dedicó unas palabras al libro Una mirada a la décima, de Luis Beiro Álvarez, “autor de dos obras de nuestra colección, muy conocido en nuestro medio por sus contribuciones al periodismo desde su posición de editor de cultura en el matutino Listín Diario, y la crítica de cine, con la que orienta a sus lectores sobre las novedades cinematográficas más importantes”.

Finalizó sus esbozos con la obra Porque hay huellas tuyas en mi jardín, del sacerdote y escritor Tulio Cordero, señalando que “además de su formación de teólogo, lingüista, ensayista y filósofo, es muy conocido en nuestro ámbito por una serie de obras que han merecido galardones en diversos certámenes nacionales, como el Premio de Ensayo Pedro Henríquez Ureña de la UNPHU en 2024.

Valdez Albizu concluyó sus palabras agradeciendo al comité de publicaciones de la institución por su labor, y a los que participaron en el diseño e impresión de los libros.

La presentación de las obras estuvo a cargo del subgerente Cultural del BCRD, José Alcántara Almánzar, en tanto que Tulio Cordero pronuncio el discurso de agradecimiento en nombre de los autores.

Además del gobernador, el acto contó con la presencia de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha; el gerente, Ervin Novas Bello; el asesor de la Gobernación, Julio Andújar; el subgerente Cultural, José Alcántara Almánzar; el miembro de la honorable Junta Monetaria, Eduardo Tejera Curbelo; entre otros destacados funcionarios de la institución, artistas, escritores, familiares de los autores e invitados especiales.