Ballad of small player

Colin Farrel tuvo que recurrir a sus mañas profesionales para reencarnar a un hombre marcado por ludopatía. Farrel, actor irlandés, lo hace todo bien. No deja nada a medias. Sabe comportarse delante de la cámara. Sus personajes aportan sentimientos de alegría o tristeza, entereza o muerte, siempre fiel a los guiones.

Ha trabajado con algunos de los mejores directores de hoy. Lo buscan porque saben su nivel aportativo, siempre distinto.

Ahora Edward Berger (“Sin novedad en el frente” (2022) y “Conclave” (2024) lo elige como protagonista de un thriller envuelto en humor negro, “Ballad of a small player”. En ella, Farrell saca adelante tanto su rol como la película. Interpreta a un personaje rico en matices, perdedor por más señas, cuya vida va en descenso contínuo hasta llegar a los infiernos, un territorio donde la desesperación y la obsesión se confunden con el deseo de escapar.

Con independencia de algunas zonas del guion donde Berger evidencia la proliferación de sucesos sin repercución aparente, Farrel, acude a su intuición para producir momentos de cambios de personalidad y tensión, difíciles para cualqquier actor.

Estamos frente a un personaje creible, marcado por un obseción incontrolable. La música es sublime aunque repíte algunos compases ya enseñados en otros filmes, el diseño de producción respira clasicidad, y la fotografía se esmera en los primeros planos donde el protagonista, cambia de color como buen lagarto encima de un árbol con hojas multicolores.

De Macao a Hong Kong y de casino en casino, va quedando su amor propio resquebrajado. Esto obliga a asumir a su personaje cierta la sensatez cuando entiende que todo el oro del mundo es una fogata al aire libre. Muy bien elegido ese momento de redención en el guion.

La crítica inglesa no ha dignificado como merece este trabajo profesional y mezcla la hojarazca con los párbulos. En un mundo donde el comercio del cine impera y los actores y actrices se premian muchas veces por factores extracinematográficos, “Ballad of a small player” es un filme realizado con mucha dignidad donde Colin Farrel brilla de nuevo, en este caso, interpretando a un jugador atrapado en la ilusión del control, mientras todo a su alrededor se derrumba.

Ficha técnica:

País: Reino Unido. Año: 2025. Duración: 124 minutos. Director: Edward Berger. Guion: Rowan Joffe (novela de Lawrence Oborne. Premios:Festival de San Sebastián, Nominada a Mejor Película. Reparto: Colin Farrell, Tilda Siwnton. y Fala Cen. Sinopsis: Lord Doyle malgasta sus días entre juegos de azar y alcohol, arriesgando el poco dinero que le queda. Asfixiado por las deudas recibe una oferta de Dao Ming (Fala Chen), una misteriosa empleada del casino La detective privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton) lo sigue de cerca.