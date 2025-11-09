De visita en el Campeonato Universitario

De grata satisfacción la visita al recién finalizado Campeonato Nacional Universitario y compartir con numerosos amigos y muy especialmente a ex miembros del proyecto Ajedrez Joven RD, que estuvo “funcionando” entre abril del 2016 y enero del 2020.

Cuatro universitarios del exitoso proyecto participaron en el mencionado evento: la Candidata a Maestra Franchesca Ramírez, (sub-Campeona nacional de mayores en el 2019, con solo 14 años; Josué Araujo, el Maestro Internacional más joven del país desde que triunfó en Honduras 2019 y en la actualidad consolidado como uno de los primeros ajedrecistas nacionales.

Me alegró la presencia de Miguel Ángel Hernández Lora, triunfador en los eventos nacionales escolares y juveniles correspondientes a su edad y representante, junto a Franchesca y Josué en el Festival de ajedrez - Honduras 2019, ahora convertido en un destacado Pitágoras dominicano, participante en concursos internacionales de Matemáticas y galardonado por sus destacados resultados.

Otro jovem que encontré fue Samir Tiburcio, igual que los demás, destacado representante de Ajedrez Joven RD, ganador de eventos escolares y juveniles. Él y Araujo asistieron al Festival de Ajedrez de Centro América y el Caribe – Panamá 2017.

Es una realidad que Ajedrez Joven RD, patrocinado y dirigido por el ingeniero y ex presidente de la FDA, Rafael Damirón, sembró excelentes semillas y con los años siguen produciendo frutos. La correcta dirección y organización, la necesaria disciplina, las 310 clases impartidas y la asistencia a los eventos dentro y fuera del país (Panamá 2017, Guatemala 2018 y Honduras 2019) rindieron excelentes resultados y desde entonces el proyecto constituye un patrón a imitar para las instituciones públicas y entidades privadas que deseen invertir, seriamente y de verdad, en el desarrollo del ajedrez nacional.

Lamentablemente, después de Ajedrez Joven RD, no ha existido ningún intento oficial de continuar con el desarrollo cualitativo del Juego Ciencia nacional, de ahí que en la última Olimpíada Mundial Hungría 2024, el país quedó en el lugar 125 por detrás de Haití y perdimos 0 x 4 con el equipo de Afganistán, hechos increíbles hace 20 años.

Aún no contamos con una Maestra Internacional y ni pensar en un próximo Maestro Internacional o un Gran Maestro. En el listado del rating de la FIDE de noviembre República Dominicana aparece en el lugar 86 en la sección Open y en el 84 en el Woman, en ambos casos con coeficientes muy pobres, 2235 y 1834, respectivamente.

