La única película que he visto relacionada con las Hermanas Mirabal es la basada en el libro de Julia Alvarez, “En tiempo de las mariposas”. Me arriesgo a señalar que, posiblemente, sea el filme más visto sobre la historia de las hermanas que lucharon contra la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y, como todas las que se han realizado en torno a esta historia, es limitada. “Basada en hechos reales” es una advertencia de la imposibilidad de incluir todos los hechos y todas las realidades.

Por eso, es posible que para muchos Minerva y María Teresa parezcan ser las únicas apresadas del movimiento político que buscaba derrocar al tirano. Pero no fueron las únicas detenidas en enero de 1960. Otras cinco estuvieron también en las cárceles de La Victoria y La Cuarenta, compartiendo el destino de las torturas, de la incertidumbre y de la violencia política: Dulce Tejada, Asela Morel, Fe Ortega, Miriam Morales y Tomasina (Sina) Cabral.

A diferencia de Minerva y María Teresa, las cinco sobrevivieron a la dictadura. Sin reparación, y con el olvido de un Estado que ha preferido quedarse en las placas y monumentos, estas cinco mujeres sumaron servicio y presencia durante décadas en el país de las páginas en blanco. De ellas, sigue entre nosotros Sina. De Sina les quiero hablar.

***

Entre todos y todas, su presencia era reconocible. Al entrar por la puerta del salón Aída Cartagena Portalatín, en la Biblioteca Nacional, varias personas se acercaron a ella. Su pelo totalmente blanco, elegantemente recogido, su manera de sonreír, de hablar con firme dulzura, la alegría sorprendida de su rostro al reconocer a los conocidos que le saludaban, su postura erguida en el espacio que ocupaba al caminar, al estar, parecía expresar mucho de lo que transmite el testimonio de su vida, recreado en el libro que se presentaba esa noche, este martes 4 de noviembre, escrito por la periodista Yinett Santelises: “El vuelo de Sina”.

***

El texto, escrito en primera persona por Santelises, da voz a una Sina que recuerda, primero, su infancia y juventud en Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal. Su llegada al mundo acompañada por una hermana, su gemela, Eunice. De ese pequeño mundo hecho de grandes cosas: el cuidado y amor de los padres, los juegos, las muñecas, sus hermanos, conocer a Dulce, quien estaría años después junto a ella en la coincidencia de la lucha contra una tiranía, de las lecturas, de las clases de piano, del hermano mayor, Tobías Emilio, y sus libros: Los Miserables, La Madre, los poemas de Federico García Lorca.

Ese mundo que se fue haciendo grande, en que también conoció las pérdidas y el miedo. El hermano que se tuvo que ir, las asechanzas de los agentes del Servicio de Inteligencia Militar (los calieses), el sueño profesional, la universidad. Allí, conocer a Minerva, vivir con monjas, vivir en casas de familiares, congeniar con sus colegas de época, estudiar, ver el mar en las tardes, caminar en la ciudad, escuchar a Minerva recitar a Neruda.

El miedo y el valor. Saber que vivía en una dictadura, saber de lo que esa dictadura era capaz desde su infancia, al conocer en las voces que la rodeaban sobre el primer asesinato de político de Trujillo, el del poeta Virgilio Martínez Reyna, su esposa embarazada y una empleada de ellos, de la matanza de 1937. Las desapariciones, las historias de quienes osaban estar en desacuerdo, a enfrentarse al régimen. Lo sabía y se sumó al grupo de jóvenes que como ella no querían más eso. En enero de 1960 tenía 25 años. A esa edad fue apresada, torturada.

Valor, fe, entereza. Dos meses de ir y venir de una cárcel a otra. Hambre, frío, solidaridad. Ella. Ellas. Liberada. De nuevo, apresada. Escuchar a María Teresa decirle que no había pensado en la muerte. Ella, sí. No volvería a pasar, no la volvería a apresar. Se los dijo, a María Teresa y a Minerva. Ellas tenían esposos presos, hijos. No creían que pasara algo peor que esa cárcel, que no les pasaría nada peor.

Sina se asiló en una embajada. Llegó a un invierno argentino en que la dimensión de lo vivido la alcanzó, pero de donde pudo encontrar caminos. Se fue de allí. Llegó a Estados Unidos. Se reencontró con su hermano, Tobías Emilio, a quien había dejado de ver por más de una década. En ese exilio se enteró de la muerte de sus amigas, de sus también hermanas. Minerva y María Teresa, junto a Patria y a Rufino de la Cruz, habían sido asesinados.

Unida a quienes desde fuera querían acabar con la dictadura, siguió viviendo, luchando. Estaba en Puerto Rico cuando se enteró de la noticia. Mayo de 1961. Trujillo había muerto.

***

La sala estaba llena a su capacidad. Reconozco a algunos rostros. Pienso que de esa época ya quedan pocas personas vivas. Busco mi libreta y me doy cuenta que no traje ni un lápiz ni un lapicero. Le pido una a la señora sentada a mi derecha.

- Te puedes quedar con él.

Agradezco el gesto. La escritora Rosa Silverio, responsable de la editorial Querer, que edita el libro sobre Sina, toma la palabra. Saluda y agradece. A su izquierda, en la mesa, la acompañan Yinnett Santelises, Sina Cabral y la historiadora y catedrática Mu-Kien Adriana Sang Ben.

Reviso mis notas.

Sang Ben califica el texto de ser una belleza. Dice que se lee en un rato, con un café. De eso voy a diferir un poco dos días después, cuando lo leo. Sí, se puede leer en un rato, rápido, pero solo si no tomas un respiro, una pausa, para darle a Sina el silencio para que las palabras te atraviesen. No, no es necesario dar ese silencio, pero lo recomiendo.

Yinett, la autora, toma la palabra. Llegó a Sina a través de Antonio (Tony) Isa Conde, amigo de Sina desde muy jovenes, y sobre quien Yinett, que es periodista –de las buenas- escribía por ser también un protagonista de esas páginas en blanco de la historia reciente dominicana. Fue Tony quien le abrió la puerta al patio de orquídeas de Sina. Allí la entrevistó y también dio espacio al silencio de su narración cuando, abrumada por el recuerdo, tuvo que detenerse a sobrevivirlo para poder contarlo.

Rosa, la editora, comenta que parte de las ganancias de las ventas que le corresponden a Sina por la venta del libro serán donadas al Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana, en Pontón, provincia La Vega, donde en 2010 murió Fe Ortega, una del grupo de las siete mujeres apresadas en ese enero de 1960, una de las compañeras de Sina.

Por alguna razón, tanto Mu-Kien Adriana como Rosa insisten en señalar la juventud de Yinett, haciendo hincapié en el año en que nació. Quizás pueda sorprender que alguien nacido tan distante de ese tiempo, del régimen de Trujillo, pueda interesarse en contar, en dar voz, en recoger palabras para las páginas en blanco que nos heredaron. Sí, puede sorprender, quizás de la misma forma en que sorprendió en su momento que dos mujeres de 25 años, una de ingeniera y arquitecta y otra agrimensora, una empezando su vida profesional y otra también madre y esposa, Sina y María Teresa, estuvieran detenidas en centros de torturas.

***

Es el turno de Sina. Cuando habla tiene toda la claridad que nace del combatir las sombras.

Dejo aquí su luz, o sea, sus palabras.

“No fue fácil para mí recuperar mi estabilidad emocional después de haber sufrido las duras pruebas a la que fui sometida, pero mi fuerza de voluntad y el convencimiento de haber cumplido con mi deber hacia mi patria, me proporcionaron el coraje para continuar desde el exilio la lucha. Comprendí y me impuse a mí misma no mirar para atrás y marchar en el presente y hacia el futuro llenos de incógnitas todavía.

Regreso al país a principios de 1962. Me incorporé de inmediato al partido político 14 de Junio, aunque por breve tiempo, pues partí nuevamente al extranjero, a finales de 1963, a construir mi familia junto a Luis del Rosario y mis hijos Sina Altagracia y Luis Ramiro. El impacto de la actividad política de ambos se hizo sentir en el ámbito profesional y laboral en nuestro regreso al país a finales de 1968.

Junto a nuestra familia extendida y amigos, muchos aquí presentes en esta tarde, retomamos la vida rutinaria. Yo retorné a la vida profesional, hasta entonces en pausa, así como varios hobbies, la lectura, la costura, el tejido y, especialmente, la jardinería y el cultivo de las orquídeas. Ellos me acompañaron a modo de terapia ocupacional a lo largo de esta larga vida que me ha sido regalada con casi noventa años.

Hoy comparto con ustedes, mi hija, mi hermana Eunice, sobrinos, familiares, amigos y compañeros de vida, la alegría y sin sabores en esta primera semana de noviembre, mes de tantas memorias, en que recuerdo con alegria los cumpleaños de mi mamá, de mi hijo y de mi nieta; y con nostalgia los aniversarios de las partidas de mi papá, mi esposo, mi cuñada, y el horrible asesinato de mis hermanas de ideales y compañeras de cárcel, María Teresa y Minerva Mirabal, de su hermana mayor Patria, que las acompañaba intentando protegerlas y del valiente Rufino de la Cruz, que sabiendo el peligro que corría transportándolas, se ofreció a hacerlo

A Yinett, gracias por su dedicación y a todos ustedes, gracias por su presencia y cercanía”.

A Yinnett, gracias por su dedicación para escribir este libro. A todos ustedes por su presencia y cercanía. Espero que disfruten la lectura de este libro.