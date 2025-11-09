Promueven encuentro

“Mar de Palabras”, evento que promueve la Fundación René del Risco Bermúdez, reunirá a los escritores Irene Vallejo y José Mármol en el conversatorio “El poder de la palabra contra la palabra del poder”, donde ambos reflexionarán sobre la vigencia de la palabra como herramienta de libertad, pensamiento y resistencia frente al poder.

La escritora Minerva del Risco, presidenta de la Fundación y directora general de Mar de Palabras, anunció que el diálogo entre los autores de “El infinito en un junco” y de “Yo, la isla dividida” será el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 6:00 de la tarde en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana.

Este encuentro con lectores forma parte de las actividades que se realizan como cnsecuencia de la visita al país de la escritora Irene Vallejo, con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa por la Universidad APEC (UNAPEC). Los interesados en asistir pueden inscribirse gratis en la web de Mar de Palabras (https://mardepalabras.com/evento-irene-vallejo/).