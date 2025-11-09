Oda al Silencio: una conversación con Pablo d'Ors

A su llegada en 1939 a Japón, el entonces joven jesuita español Pedro Arrupe se encontró con una mujer nativa arrodillada frente al santísimo por varias horas. Él sabía que ella no tenía un conocimiento teológico de lo adorado y le preguntó ¿qué hacía tanto tiempo allí? a lo que la mujer contestó sin inmutarse una frase que le marcó: “estar”. Para el escritor Pablo d'Ors “el silencio es el nombre secular de Dios. El silencio no es sólo ausencia de sonido, sino de ego. No puede haber espiritualidad sin silencio, es metafísicamente imposible. El silencio exterior prepara el silenciamiento interior, donde descubrimos la Supra-consciencia o misterio de Dios”.

En estos días ha muerto un amigo y algo que vuelvo a sentir es mi falta del don de lágrimas. Sin embargo, dentro siento un vacío, un hoyo que aspira la felicidad exterior y me deja en un estado de pesar. Pablo d'Ors responde un poco a esta pregunta sobre nuestra existencia afirmando: “somos cuerpo y mente; pero es el silencio lo que nos permite tomar consciencia de ello. El silencio nos capacita para darnos cuenta de que somos más que corporeidad y personalidad como diría el filósofo y teólogo francés Pierre Teilhard de Chardin no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual; somos seres espirituales teniendo una experiencia humana".

La poesía de Santa Teresa tiene una frase que comprendí en estos días, el “vivo sin vivir en mí”. La mística española pensaba que durante su vida tuvo momentos en vida donde su cuerpo estaba presente, pero su alma ya estaba cercana a Dios. Pablo d’Ors nos dice que “meditar es un camino para la unificación. Normalmente vivimos disgregados, separados, perdidos, hacia fuera. La práctica meditativa nos recoge, nos retorna a nuestro centro, nos recompone y nos devuelve a casa”.

Por estos días el sacerdote español ha estado de visita en República Dominicana y mientras usted lea este texto, varios estarán compartiendo junto a él en un taller sobre meditación. Una de las enseñanzas que dejan sus reflexiones es la siguiente: “lo que podemos hoy aprender es que, al igual que las primeras generaciones de cristianos, también en este momento histórico hemos de regresar al desierto, pues es ahí donde

podremos recuperar nuestra identidad. No me refiero al desierto geográfico, naturalmente, sino a ese espacio metafórico entre la esclavitud y la plenitud que representa el desierto.

* Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración con Luis Ferre periodista de El Nuevo Día de Puerto Rico.