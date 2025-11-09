KOICA organiza taller sobre datos climáticos y ambientales en la RD

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) anunció la exitosa realización del “Segundo Taller de Fortalecimiento de Capacidades en el Uso de Datos Climáticos y Ambientales”, llevado a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2025 en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en Santo Domingo.

El taller forma parte del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo del Cambio Climático en Parques Nacionales mediante TIC”, implementado por KOICA con el objetivo de reforzar las habilidades prácticas de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) en el análisis y aplicación de datos climáticos.

El evento fue coorganizado por KOICA y el Ministerio de Medio Ambiente, con la Corporación Nacional de Parques de Corea (KNPS–IDCC) como entidad ejecutora y la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) como institución colaboradora.

Este segundo taller correspondió al nivel intermedio, dando continuidad al curso introductorio (QGIS básico) realizado en septiembre de 2025. Participaron 24 personas, incluyendo 19 funcionarios de cinco direcciones del MMARN y miembros del equipo del proyecto.

La capacitación fue dirigida por el Sr. Byunghyuk Yu, director del Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo de KNPS, miembro de la Fundación Internacional de Software Geoespacial de Código Abierto (OSGeo) y director de la Sociedad Coreana de Ecología Ambiental. Yu compartió su experiencia internacional en análisis de datos climáticos y uso de información geoespacial, brindando conocimientos aplicados a los participantes.

El programa, titulado “Análisis de datos ambientales basados en satélites e inteligencia artificial”, incluyó ejercicios prácticos sobre evaluación de daños por incendios forestales, clasificación de cobertura terrestre y modelación de distribución de especies, utilizando imágenes satelitales y datos de observación en tiempo real. Los participantes adquirieron herramientas útiles para la evaluación del impacto del cambio climático y la conservación de ecosistemas.

Durante el primer taller, todos los participantes calificaron la formación como “Excelente”, logrando un 100% de satisfacción. En esta segunda edición, los asistentes también expresaron una alta valoración, destacando que “el enfoque basado en datos de Corea representa un apoyo tangible para la formulación de políticas climáticas en la República Dominicana.”

La KNPS anunció que el tercer taller avanzado, previsto para noviembre de 2025, incluirá formación en procesamiento de series temporales a gran escala en Python y análisis de distribución marina (sargazo). Además, se implementará un programa “Training of Trainers (ToT)” para capacitar instructores locales, promoviendo la creación de un sistema autónomo de formación y el uso sostenible de datos climáticos dentro del MMARN.

Por su parte, la Sra. Sookjin Byun, directora de la Oficina de KOICA en la República Dominicana, señaló: “Este taller marca un paso significativo hacia la capacidad del país de analizar sus propios datos ambientales y aplicarlos a sus políticas. Continuaremos apoyando el fortalecimiento de las capacidades institucionales basadas en la experiencia coreana en gestión de recursos naturales mediante TIC.”

El proyecto, implementado entre 2023 y 2028 con un presupuesto total de 6 millones de dólares, es una cooperación intergubernamental entre KOICA, la Presidencia de la República Dominicana (MINPRE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN).

Como entidad ejecutora, la Corporación Nacional de Parques de Corea (KNPS) está introduciendo un sistema integral de monitoreo climático basado en TIC en los parques nacionales Cotubanamá y Valle Nuevo, fomentando la gestión científica de las áreas protegidas, la participación comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación sostenible de la naturaleza.